Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak

Dünya ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini kaçırmasını konuşurken; sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ABD merkezli NBC News'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"30 GÜN İÇİNDE SEÇİM OLMAYACAK"

Trump, Venezuela'da 30 gün içerisinde seçim yapılmayacağını, önce ülkeyi "düzeltmeleri" gerektiğini söyledi. "Önce ülkeyi düzeltmeliyiz" diyen Trump, "Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanması bile mümkün değil. Bu biraz zaman alacak. Ülkeyi yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"PETROL ŞİRKETLERİ PARA HARCAYACAK"

Trump ayrıca, ABD'nin petrol şirketlerinin ülkenin enerji altyapısını yeniden inşa etme çabalarına destek verebileceğini söylerken; "Bence daha kısa sürede yapabiliriz, ama çok para gerekecek. Muazzam miktarda para harcanması gerekecek ve petrol şirketleri bu parayı harcayacak, sonra da bizden veya gelirlerden geri ödeme alacaklar" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.