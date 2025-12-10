Haberler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Güncelleme:
Ülkesinde bulunan Somalilileri hedef almaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar hakkında ise skandal ifadeler kullandı. "Ben bu Ilhan Omar'ı seviyorum, her ne haltsa adı. Şu küçük türbanlı olan. Ülkemize gelmiş, hiçbir şey yapmıyor, sadece karı gibi dırdır edip duruyor. Atın bunu ülkeden, defolup gitsin" ifadelerini kullanan Trump, konuşmasının devamında hakaretlerini daha da tırmandırarak Omar'ın 'kendi erkek kardeşiyle evlendiğini' iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bulunan Somalililere yönelik ağır ifadeler kullanmaya devam ediyor.

SKANDAL SÖZLER

Pensilvanya'da yaptığı konuşmada hedefine bir kez daha Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ı alan Trump, "Ben bu Ilhan Omar'ı seviyorum, her ne haltsa adı. Şu küçük türbanlı olan. Ülkemize gelmiş, hiçbir şey yapmıyor, sadece karı gibi dırdır edip duruyor. Atın bunu ülkeden, defolup gitsin." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözlerIlhan Omar

"KENDİ KARDEŞİYLE EVLENDİ" İDDİASI

Konuşmasının devamında iddialarını bir adım ileri taşıyan Trump, Omar'ın ABD'ye yasa dışı yollardan girdiğini öne sürdü ve kendisinin "kendi erkek kardeşiyle evlendiğini" öne sürdü.

SOMALİ İÇİN "NEREDEYSE ÜLKE BİLE DEĞİL" DEMİŞTİ

Trump, 3 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada da Somalililere yönelik ağır ifadeler kullanmıştı. Trump, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, Somali'nin "Neredeyse bir ülke bile olmadığını" söylemişti.

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

"ONLARI ÜLKEMDE İSTEMİYORUM"

Kimilerinin sözlerini politik açıdan uygunsuz bulabileceğini belirten Trump, "Umrumda değil. Onları ülkemde istemiyorum. Ülkeleri boşuna bu halde değil" diye konuşmuştu. Bu sözleri "başka ülkeler için de" sarf edebileceğini söyleyen Trump, "Ülkemize çöp almaya devam edersek yanlış yöne gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

"O ÇÖP, ARKADAŞLARI ÇÖP"

ABD Başkanı, Ilhan Omar'a yönelik de "O çöp. Arkadaşları çöp. Bu insanlar 'hadi burasını muhteşem haline getirelim' diyen insanlar değil. Bu insanlar şikayet etmekten başka bir şey yapmayan insanlar" ifadelerini kullandı.

