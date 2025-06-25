Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
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Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
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ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki zirvede NATO Genel Sekreteri Rutte ile kameraların karşısına geçti. İsrail-İran savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump "Biz saldırmasaydık ateşkes olmazdı, başarısız olsaydık her şey farklı olurdu. İsrail-İran ile gurur duyuyorum, ateşkes iyi gidiyor. İran'la 4 günde gelişme olabilir, yeni bir ilişki kuracağız" dedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte kamera karşısına geçti. İsrail- İran savaşıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Trump "Biz saldırmasaydık ateşkes olmazdı, başarısız olsaydık her şey farklı olurdu. İsrail- İran ile gurur duyuyorum, ateşkes iyi gidiyor. İran'la 4 günde gelişme olabilir, yeni bir ilişki kuracağız" diye konuştu.

"SAVUNMAYA ÇOK FAZLA PARA HARCANIYOR"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Savunmaya çok fazla para harcanıyor. Şu an çok iyi bir ilişkimiz var (Rutte ile). Her yanımda çok saygıdeğer insanlar var. Adımlarınızı takdir ediyoruz. Şu an savunma harcamasını artırma konusunda kararlıyız. Oylama yapılmadan ne olacağını söyleyemeyiz ama olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum.

"İRAN ARTIK URANYUM ZENGİNLEŞTİREMEZ"

Bir ödeşme yaşandı ve şu anda iyiler. İran şu an hiçbir şeyi zenginleştiremez. 4 gün içinde yeni gelişmeler olabilir. Yapmak istedikleri son şey uranyum zenginleştirme. Belki bizim yerimize başkası gelince yeniden yapabilirler ama şu an bu maceraya atılacaklarını sanmıyorum. Bence sonuç herkes için başarıydı. İran için de başarıydı. Balistik füzeleri bir sürü binayı yıktı. Netanyahu da başarılıydı."

İSTİHBARAT RAPORUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, nükleer tesislerin hasar almadığını öne süren istihbarat raporuna ilişkin ise "Bunu bilmiyorlar. Burada çok büyük bir patlama gerçekleşti. Resme baktığınızda her şey simsiyah" ifadelerini kullandı.

"DENİZALTILARDAN 30 TANE TOMAHAWK ATTIK"

Saldırının çok başarılı olduğunu vurgulayan Trump, "Bu saldırıya başarısız demek pilotlara saygısızlık etmektir. Deliklere bakınca yan yana 3 tane göçük görüyoruz. Denizaltılardan 30 tane Tomahawk attık. Hepsi nişan alınan yerin 30 santim yakınına isabet etti. Bu çok yıkıcı bir saldırıydı. Eğer başarısız olsaydık İran durmazdı" diye ekledi.

"GAZZE KONUSUNDA ANLAŞMAYA YAKINIZ"

İsrail'in saldırı, abluka ve işgali altında olan Gazze'ye dair de konuşan ABD Başkanı, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Trump, İran'a yönelik saldırıların Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına da yardımcı olacağını savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat akbaş:

OZAMAN TARAFSIZ DEĞİLSİN İSRAİLE NEDEN SALDIRMIYORSUN

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Haber YorumlarıYasin yıldız:

yalan inanmayın her anlaşmada tuzaklar var suikast var işgal var katliam var

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Trump'ın o kadar çok oynuyor ki ötü başı neresi ötü neresi başı belli değil.

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Haber YorumlarıBaran:

Aha buraya not düşün. 1 hafta içinde iran israil tekrar kapışacak. Netenyahu demedi mi bu uzun soluklu bir savaş olacak diye. Trump İranı oyalıyor füze rampalarını uydudan izleyip hepsini yok etmek için zaman kazanıyorlar. Sonra da çıkıp iran ateşkesi bozdu kuralına göre oynamadı deyip dalacaklar

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Trump'ın Annesinin o gece başı ağrısaymış bugün Trump olmazdı. Şeytan da Annesine o gece ağrı kesici majezik vermiştir başı ağrımasın diye.

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