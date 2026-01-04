Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in "Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini" iddia etti. Trump, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki siyasi belirsizlikle ilgili yaptığı son açıklamada, ülkenin geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez'i tehdit etti.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

The Atlantic dergisine verdiği bir mülakatta konuşan Trump, yaptığı açıklamada, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin. Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebilir" ifadelerini kullandı. Trump, şu anda New York'ta hapsedilen Nicolás Maduro'ya işaret ederek, Rodríguez'in Maduro'nun yakalanmasına yol açan ABD askeri müdahalesini meydan okurcasına reddetmesini hoş görmeyeceğini açıkça belirtti.

Trump, ayrıca "Biliyorsunuz, orada yeniden yapılanma, rejim değişikliğine derseniz deyinşu ankinden daha iyidir. Daha kötü olamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Venezuela'ya düzenlediği saldırılar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i "yargılanmak üzere" ABD'ye kaçırmıştı.

Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, ülkesinin ABD'ye boyun eğmeyeceğini ve Venezuela'nın tek liderinin Maduro olduğunu söylemişti.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıklamıştı. Baskın sonrası düzenlenen basın toplantısında Trump, Rodríguez'in ABD ile çalışmaya istekli olduğunu söylediğini ve bunun Venezuela'yı geçici olarak "yönetmesine" imkân sağlayacağını dile getirmişti.