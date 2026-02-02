Haberler

Trump'tan dikkat çeken sözler: Kanada 51'inci, Grönland 52'nci eyaletimiz olabilir

Trump'tan dikkat çeken sözler: Kanada 51'inci, Grönland 52'nci eyaletimiz olabilir
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı özel bir davette yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündem oldu. Trump'ın, Kanada, Grönland ve Venezuela'nın ABD'nin yeni eyaletleri olabileceğini espriyle dile getirmesi, kısa sürede ABD basınında ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trump, "Kanada 51. eyalet olsun istiyorum. Grönland 52. eyalet olur. Venezuela da 53. olabilir." diyerek önceliğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı özel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin olası yeni eyaletleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump'ın " Kanada, Grönland ve Venezuela" ile ilgili sözleri kısa sürede gündem oldu.

"KANADA 51'İNCİ EYALET OLSUN"

Trump, Washington'da düzenlenen özel bir davette yaptığı konuşmada, esprili tarzı katılımcıları güldürdü.51. eyalet olarak Grönland'ı istemediğini belirten Trump'ın sıralaması şöyle oldu: "Kanada 51. eyalet olsun istiyorum. Grönland 52. eyalet olur. Venezuela da 53. olabilir."

Söz konusu açıklama, salondaki katılımcılar arasında hem gülüşmelere hem de şaşkınlığa yol açtı.

GRÖNLAND VE VENEZUELA DA GÜNDEME GELDİ

Trump, konuşmasının devamında daha önce de satın alma fikriyle gündeme gelen Grönland'a atıfta bulunarak, ülkenin ABD için stratejik önem taşıdığını ima etti. Ardından Venezuela'yı da aynı bağlamda zikretti.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Trump'ın bu sözlerinin resmi bir politika önerisi olmadığı, özel bir davette mizahi ve provokatif bir üslupla dile getirildiği vurgulandı. Trump da konuşması sırasında bu ifadeleri şaka amacıyla kullandığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE BENZER ÇIKIŞLAR YAPMIŞTI

Trump, ikinci başkanlık döneminde Grönland hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi. Açıklamalar Danimarka başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde geniş yankı uyandırmıştı.

RESMİ BİR GİRİŞİM YOK

Beyaz Saray'dan veya ABD yönetiminden, Kanada, Grönland ya da Venezuela'nın ABD'ye bağlanmasına yönelik herhangi bir resmi plan, yasa tasarısı ya da diplomatik girişim bulunmadığı bildirildi.

