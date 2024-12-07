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Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın

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ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ilk kez konuştu. Trump açıklamasında, "Suriye bir karmaşa, bu bizim savaşımız değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump,HTŞ liderliğindeki silahlı grupların Suriye'deki ilerleyişi ile ilgili "Suriye bir karmaşa, bu bizim savaşımız değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı" açıklamasında bulundu.

"ESAD'I DEVİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR HAMLEYE HAZIRLANIYORLAR"

Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ilk kez konuştu. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, " Suriye'deki muhalif savaşçılar, daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda şehri tamamen ele geçirdi ve şu anda Şam'ın dış mahallelerinde, Esad'ı devirmek için çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor" dedi.

"RUSYA'NIN DEVREYE GİRMESİYLE KIYAMETİN KOPTUĞU YER BURASIDIR"

Trump ayrıca "Rusya, Ukrayna'ya çok bağlı olduğu ve orada 600 binden fazla askerini kaybettiği için, yıllardır koruduğu Suriye'deki bu gerçek yürüyüşü durduramayacak gibi görünüyor. Eski Başkan Obama'nın ÇÖLDEKİ KIRMIZI ÇİZGİ'yi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya'nın devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır. Ancak şimdi onlar da, muhtemelen Esad'ın kendisi gibi, çekilmeye zorlanıyorlar ve bu aslında onların başına gelebilecek en iyi şey olabilir. Obama'yı aptal durumuna düşürmek dışında Rusya'nın Suriye'de pek bir çıkarı olmadı" diye yazdı.

"MÜDAHİL OLMAYALIM"

Trump açıklamasını "Her halükarda, Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil ve Suriye'de olanların Amerika'yı ilgilendiren bir tarafı yok. Bu bizim savaşımız değil. Olayları kendi akışına bırakalım. Müdahil olmayalım" ifadeleri ile sonlandırdı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

HTŞ öncülüğündeki Esad karşıtı silahlı gruplar, Esad güçlerini kısa sürede geriletmiş; Halep, Hama, Dara gibi bir çok kenti ele geçirmişti. Gruplar hedefini Şam olarak belirlerken; Şam'a doğru ilerleyiş devam ediyor.

Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Celik:

ya Esat akıllı olsaydın sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediklerini yapsaydın bugün devletin başında kalacaktın ama olmadı ne yapalım bir daha dünyaya gelirsen düşünürsün

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

He he bizde yedik şeytanı kebir.

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Haber YorumlarıEvvab:

ABD PKK yı bildiğin satmış. biz biliyorduk zaten sonunda böyle olacağını da bazı andavallar inanmıyordu

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Haber YorumlarıAlkurt:

ABD Turabi kardeş, İnan haklısın sen karisma

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Haber YorumlarıMukan Kağan:

Suriye'de yarısından fazlasını Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin önü bu açıklamayla dahada açılmıştır. Bu işten en fazla zararlı çıkacak olan Rusya dışında İsrail'dir çünkü eğitim verip destekledikleri pe ke ke - ye pe ge güçleride sahada toprak ve güç kaybetmekteler.. Erdoğan tam zamanını kollamış,herkesin elini kolunu resmen bağladı helal olsun devlet aklı işte budur.

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