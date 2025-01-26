Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump resmen göreve başlamasının ardından düzensiz göçü engellemeye yönelik hamlelerini hızlandırdı.

2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini Trump, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeye başladı. Sınır dışı edilen göçmenlerin ise Kolombiya'ya gönderileceği belirtildi.

KOLOMBİYA'DAN KIZDIRACAK HAMLE

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı ettiği göçmenleri taşıyan uçakları ülkesine kabul etmeyeceğini açıkladı.

TRUMP YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

Kolombiya'nın bu hamlesinin ardından Trump, ülkeye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. "Kolombiya'ya uygulayacağımız gümrük vergilerini bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkaracağız" diyen Trump, "Kolombiya'ya mali ve bankacılık yaptırımları uygulayacağız. Kolombiyalı hükümet yetkililerin vizelerini iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump başkanlığa resmen başlamasının ardından sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söylemiş, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump, ayrıca dış politika hedefleriyle tutarlılığının değerlendirilmesi amacıyla yabancı ülkelere yönelik "dış kalkınma yardımlarının" 90 günlüğüne askıya alındığını bildirmişti.