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Trump sabıka fotoğrafını Oval Ofis'e astı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, resmi ziyaret kapsamında başkent Washington'da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki liderin görüşmesi sırasında Trump'ın sabıka fotoğrafının Oval Ofis'in girişine asıldığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında başkent Washington'da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

SABIKA FOTOĞRAFINI OVAL OFİS'E ASTI

İki liderin görüşmesi sırasında Oval Ofis'te göze çarpan bir detay ise dikkatleri çekti. Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asıldığı görüldü. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

Trump sabıka fotoğrafını Oval Ofis'e astı

SABIKA FOTOĞRAFI ÇEKİLEN İLK ESKİ ABD BAŞKANI OLMUŞTU

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu. Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

Trump sabıka fotoğrafını Oval Ofis'e astı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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