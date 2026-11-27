ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Amerikan savunma şirketlerinin ürettiği silah sistemleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ele alındığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Florida'da Mar-a-Lago konutundaki görüşmesine ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD'li savunma şirketlerinin yapım aşamasındaki 20'den fazla yeni tesiste kaydettikleri ilerlemeyle ilgili NATO'yu bilgilendirdiğini belirten Trump, bu şirketlerin Patriot, THAAD sistemleri ve Tomahawk füzelerinin yanı sıra saldırı ve savunma amaçlı birçok yeni silahın üretimine odaklandığını aktardı. Trump, bu silahların henüz kamuoyu veya başka ülkeler tarafından görülmediğini kaydederek, "ABD daha önce bu kadar askeri ekipman veya mühimmat üretmedi, ABD'nin müttefikleri ve ortakları da bundan faydalanacak" ifadelerini kullandı.

Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin Rutte'ye bilgi verdiğini vurgulayan Trump, Putin ile görüşmesinde, Putin'den Avrupa'daki topraklara yönelik tüm askeri saldırganlığı geri çekmesini istediğini bildirdi. Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılmasını umuyorum ve bunun da güçlü bir olasılık olduğuna inanıyorum. Bu durumun sona ermesi herkes için büyük bir kazanım olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı