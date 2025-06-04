Trump, NATO Zirvesi'ne Katılacak

Trump, NATO Zirvesi'ne Katılacak
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24-26 Haziran tarihlerinde Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lahey'de 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, Trump'ın 24-26 Haziran tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını teyit etti.

Leavitt, ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla tekliflerini sunmalarını isteyen bir mektup gönderdiğini de bildirdi. Leavitt, basın toplantısında, 'ABD'nin gönderdiği mektubunda diğer ülkelerin ticaret konusunda en iyi tekliflerini sunmaları için çarşamba gününe kadar süre verdiği' yönündeki habere ilişkin soruyu yanıtladı.

Mektubun içeriğini teyit edebileceğini kaydeden Leavitt, "USTR bu mektubu tüm ticaret ortaklarımıza son tarihin yaklaştığını dostane bir şekilde hatırlatmak için gönderdi" dedi.

Sözcü Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın dünya genelindeki pek çok önemli ticaret ortağıyla görüştüğünü belirtti. Leavitt, Greer'ın şu anda Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü söyleyerek, anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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