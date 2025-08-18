Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu

Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
Haber Videosu

Beyaz Saray'daki Ukrayna zirvesinde mikrofonun kapalı olduğunu sanan ABD Başkanı Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kulağına eğilip Putin'le ilgili söyledikleri olay oldu. Trump, "Kulağa çılgınca geliyor ama Putin benimle anlaşma yapacak" ifadelerini kullandı. Bu sırada ses mikrofondan bütün salona yayıldı.

ABD Başkanı DonaldTrump, Rusya- Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK GAF

Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.

"KULAĞA DELİCE GELİYOR AMA..."

Trump'ın Zelenski ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığı sırada ilginç anlar yaşandı. Mikrofonun kapalı olduğunu sanan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu. Bu sırada mikrofon sebebiyle ses bütün salona yayıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Bomba ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.