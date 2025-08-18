Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
Beyaz Saray'daki Ukrayna zirvesinde mikrofonun kapalı olduğunu sanan ABD Başkanı Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kulağına eğilip Putin'le ilgili söyledikleri olay oldu. Trump, "Kulağa çılgınca geliyor ama Putin benimle anlaşma yapacak" ifadelerini kullandı. Bu sırada ses mikrofondan bütün salona yayıldı.
ABD Başkanı DonaldTrump, Rusya- Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.
TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK GAF
Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.
"KULAĞA DELİCE GELİYOR AMA..."
Trump'ın Zelenski ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığı sırada ilginç anlar yaşandı. Mikrofonun kapalı olduğunu sanan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu. Bu sırada mikrofon sebebiyle ses bütün salona yayıldı.