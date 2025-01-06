Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı

ABD Kongresi, Trump'ın önünü açtı! Yemin edeceği tarih belli oldu
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi

İsrail işgal ettiği bölgeden çekildi

Trump: Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyleyen ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Kanada ve ABD bir olsa mesela... Birlikte ne güzel bir millet olurduk" açıklamasında bulundu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik açıklamalarına bir yenisi ekledi. Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineleyen Trump, bir kez daha Kanada'nın ABD'nin bir parçası olmasını istediğini ifade etti.

Trump yaptığı açıklamada, "Kanada ve ABD bir olsa mesela. Birlikte ne güzel bir millet olurduk" diye konuştu.

KANADA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini bugün açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Trump, "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diye hitap ederek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile alay etmişti. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti" ifadesini kullanmıştı.

Gümrük vergisinin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Trudeau'ya "eyalet valisi" diye hitap edip dalga geçen Trump, "Sonuçları herkes için gerçekten muhteşem olacak. Gümrük tarifeleri ve ticaret konusundaki derinlemesine görüşmelerimize devam edebilmek için Vali'yi yakında tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump: Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Kaybeden takımın bile servet kazanacağı maç bu akşam
img

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti
img

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

Kanada zaten ABD vilayeti gibi bir şey zaten senin emrin olmadan tuvalete gidemiyorlar yıllardır. Laf olsun diye konuşuyorsun trup.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol

Kaleci sadece izlemek yetindi! Arda'dan şahane gol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Deportiva Minera Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Deportiva Minera Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yusuf Serdar Yücel kimdir? ROKETSAN Yusuf Serdar Yücel neden öldü? ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT'lar grev mi var, grev ne zaman bitecek (İZELMAN, ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA grevde mi)? Arda Güler gol izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi! Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor? Inter Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.