Trump: Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik açıklamalarına bir yenisi ekledi. Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineleyen Trump, bir kez daha Kanada'nın ABD'nin bir parçası olmasını istediğini ifade etti.

Trump yaptığı açıklamada, "Kanada ve ABD bir olsa mesela. Birlikte ne güzel bir millet olurduk" diye konuştu.

KANADA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini bugün açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Trump, "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diye hitap ederek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile alay etmişti. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti" ifadesini kullanmıştı.

Gümrük vergisinin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Trudeau'ya "eyalet valisi" diye hitap edip dalga geçen Trump, "Sonuçları herkes için gerçekten muhteşem olacak. Gümrük tarifeleri ve ticaret konusundaki derinlemesine görüşmelerimize devam edebilmek için Vali'yi yakında tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.