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Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

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2. Başkanlık döneminin ilk Kongre oturumunda konuşan ABD Başkanı Trump, "Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız" dedi. Grönland halkına da söz veren Trump "Sizi güvende tutacağız, sizi zenginleştireceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz yüksekliklere çıkaracağız" dedi.

ABD Başkanı Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

TRUMP'A BÜYÜK PROTESTO

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi. Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

GRÖNLAND HALKINA MESAJ VERDİ

Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü "öyle ya da böyle" ele geçireceğini söyleyerek, kendi kendini yöneten Danimarka topraklarına yönelik aylardır süren saldırgan söylemini tırmandırdı. Trump ayrıca Grönlandlılara Amerika'nın "sizi güvende tutacağı, sizi zenginleştireceği ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz yüksekliklere çıkaracağımız" sözünü verdi.

"ULUSAL GÜVENLİK İÇİN GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR"

"Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var ve bunu elde etmek için ilgili herkesle birlikte çalışıyoruz" diyen Trump, "Ancak Grönland'a gerçekten uluslararası güvenlik için, dünya güvenliği için ihtiyacımız var ve sanırım bunu elde edeceğiz. Öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz" dedi.

Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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