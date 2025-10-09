Trump İsrail'e gitme karartı aldı, Netanyahu'dan çağrı geldi: Nobel'e aday gösterin

Haberler

Gazze'de sağlanana ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump pazar günü İsrail'e gitme kararı aldı. İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne gitme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Trump'ın Nobel Barış ödülüne aday gösterilmesini istedi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın pazar günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından yapılacak ziyaret kapsamında Trump'ın İsrail Meclisine hitap etmesinin planlandığı ifade edildi.

Trump'ın ayrıca fiziksel ve ruhsal sağlıklarının elvermesi halinde serbest bırakılacak İsrailli esirlerle de görüşmek istediği kaydedildi.

Ancak Trump daha önce yaptığı açıklamada İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi teslim edileceğini açıklamıştı.

Ziyaretinin "kısa süreli" olacağı söylenen Trump'ın esirlerle görüşebilmesi için Hamas'ın esirleri pazartesi yerine pazar günü serbest bırakması gerekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası Trump ile telefonda görüşmüş ve İsrail'e davet etmişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
