Trump, İran saldırısını böyle takip etti
İsrail-İran savaşında korkulan oldu. ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini 30 Tomahawk füzesiyle imha ettiğini duyururken Beyaz Saray'dan Başkan Trump'ın operasyonu takip ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Fotoğraflarda Trump'ın saldırıyı "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapkasıyla takip ettiği görüldü.
ABD 10. günde savaşa dahil olarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 6 sığınak delici mühimmat ve 30 Tomahawk füzesiyle imha ettiğini duyurdu.
DENİZALTILARDAN FIRLATILAN FÜZELERLE VURDULAR
ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.
BEYAZ SARAY FOTOĞRAFLARI YAYIMLADI
İran'a yönelik saldırı dünyayı tedirgin ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran saldırısını izlediği anlara ilişkin fotoğraflar yayınladı.
ŞAPKASI DİKKAT ÇEKTİ
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapka takan Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik saldırıyı "Durum Odası"nda ekibiyle birlikte takip etti.