Abd Başkanı Donald Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nden ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında, İran ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu belirten Trump, "Anlaşma kısa süre içinde, yarın ya da belki ertesi gün imzalanacak. Bu mutabakatla 60 günlük müzakere sürecinde tüm detaylar ele alınarak çözüme bağlanacak. Eğer 60 gün içinde sonuç alınmazsa, sorun değil, bombalamaya geri döneriz. Bunu yapmak istemiyorum çünkü bu çok iyi bir anlaşma, ama mecbur kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın özünün 'Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak' ve 'İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak' olduğunu vurgulayarak, her iki konuda da başarılı olduklarını dile getirdi.

'NETANYAHU'NUN LÜBNAN KONUSUNDAKİ TUTUMUNU DOĞRU BULMUYORUM'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştiren Trump, Netanyahu'nun bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını kaydetti. Trump, Netanyahu'nun 'aslında iyi bir adam' olduğunu söyleyerek, "Ancak bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi, biraz daha yumuşak davranabilirsin, diyorum. Hizbullah'tan biri bir binaya girdi, diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok. İsrail'in kendini savunma hakkı var. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi davranabilirdi. İki insansız hava aracı çöle doğru vurulup zararsız bir şekilde yere düştüğünde, Beyrut'taki binaları yıkmaya gerek yok. Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar ve Lübnan için üzülüyorum" diye konuştu.

Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinerek, "Bu çok büyük haksızlık, özellikle de Beyrut'a bakınca.. Önceki gün oradaki manzaraya baktım, oraya yapılan saldırı. Bana göre gereksiz olan büyük bir saldırıydı" açıklamasını yaptı.

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesine ilişkin teknik görüşmelerin derhal başlayacağının da altını çizen Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği kademeli olarak artacak, birkaç hafta içinde geçişlerin normal seyrine dönmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı