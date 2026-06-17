Haberler

Trump: İran nükleer silaha sahip olamayacak

Trump: İran nükleer silaha sahip olamayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde İran ile varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek, anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını, aksi takdirde bombalamaya dönülebileceğini söyledi. Ayrıca Netanyahu'yu Lübnan politikası nedeniyle eleştirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nden ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında, İran ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu belirten Trump, "Anlaşma kısa süre içinde, yarın ya da belki ertesi gün imzalanacak. Bu mutabakatla 60 günlük müzakere sürecinde tüm detaylar ele alınarak çözüme bağlanacak. Eğer 60 gün içinde sonuç alınmazsa, sorun değil, bombalamaya geri döneriz. Bunu yapmak istemiyorum çünkü bu çok iyi bir anlaşma, ama mecbur kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın özünün 'Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak' ve 'İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak' olduğunu vurgulayarak, her iki konuda da başarılı olduklarını dile getirdi.

'NETANYAHU'NUN LÜBNAN KONUSUNDAKİ TUTUMUNU DOĞRU BULMUYORUM'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştiren Trump, Netanyahu'nun bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını kaydetti. Trump, Netanyahu'nun 'aslında iyi bir adam' olduğunu söyleyerek, "Ancak bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi, biraz daha yumuşak davranabilirsin, diyorum. Hizbullah'tan biri bir binaya girdi, diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok. İsrail'in kendini savunma hakkı var. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi davranabilirdi. İki insansız hava aracı çöle doğru vurulup zararsız bir şekilde yere düştüğünde, Beyrut'taki binaları yıkmaya gerek yok. Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar ve Lübnan için üzülüyorum" diye konuştu.

Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinerek, "Bu çok büyük haksızlık, özellikle de Beyrut'a bakınca.. Önceki gün oradaki manzaraya baktım, oraya yapılan saldırı. Bana göre gereksiz olan büyük bir saldırıydı" açıklamasını yaptı.

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesine ilişkin teknik görüşmelerin derhal başlayacağının da altını çizen Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği kademeli olarak artacak, birkaç hafta içinde geçişlerin normal seyrine dönmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı

Güvenli limanda deprem! Yatırımcılar şokta, dakikalar içinde çakıldı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı

Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz