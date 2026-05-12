Trump: 'İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bunun kabul edildiğini belirtti. Trump ayrıca petrol fiyatlarının, İran ile savaşın sona ermesiyle düşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Bunu biliyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran ile savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, "Halihazırda tarihinin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler; ama bana söyledikleri bu değildi. Biz oyun oynamayız" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'harika ilişkileri' olduğunu belirterek, "Bence bu böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse, İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem, çünkü İran'ı tam anlamıyla kontrolümüz altında tutuyoruz. ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek. Her halükarda kazanan biz olacağız" diye konuştu.

NATO ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, NATO'nun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi. Trump, "İhtiyacımız olduğunda yanımızda değildi. NATO'ya ihtiyacımız yok demek istemiyorum, ama ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haber YorumlarıZerin Can:

Bu tür hamleler Avrupada böyle yapılmıyo. Orada diyalog ve diplomasi öncelik ama bizim tarafta hep tehdit var. Ülkemizin bu duruma gelişi de hep aynı stratejiler yüzünden. Uluslararası ilişkiler böyle sert tutum ile değil, akıl ve uyum ile yönetilmeli diye düşünüyorum.

Haber Yorumlarıİrem Özdemir:

petrol fiyatlarının düşeceği söyleniyo ama biz burada zaten çok ağır durmş haldeyiz. bunlar ne kadar söylese de Türkiye'nin avı kalmıyor artık, insanlar ödeyemiyo. savaşın bitmesi lazım bence, ekonomi çöküyo

Haber YorumlarıTurğut Yüksel:

bu adamın söyledikleri çok tehlikeli bence. iran'ı kontrol altında tutuyoruz falan, ne biçim konuşma bu ya. böyle tehditler işi daha da kötüleştiriyor, sonra birbirini vurmaya başlıyorlar. suçlu olan devletler var ama çözmek için güç kullanmak hiç doğru değil. keşke bu kadar sert olmasa da barış yolunu tercih etse, ama anlaşılan bu işin ucunda çatışma var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

