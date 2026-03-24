Trump 'İran'ın bir barış şansı daha var' derken, Tahran görüşme yapıldığını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "düşmanlıkların tam ve kesin olarak sona erdirilmesi" konusunda iki gündür "çok iyi ve verimli" görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, beş günlük bir süre için " İran'ın elektrik santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm saldırıları erteleyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı bunun ardından Florida'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerle ilgili olarak, "Eğer işler yolunda giderse bunu çözmüş olacağız. Aksi takdirde, var gücümüzle bombalamaya devam edeceğiz" dedi.

Trump, sözlerinin devamında, "Anlaşma için çok istekliler; biz de anlaşma yapmak isteriz" ifadesini kullandı.

Trump daha sonra Memphis'teki bir etkinlikte de konuştu.

ABD Başkanı ülkesinin şu anda "daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını değerlendirdiğini" söyledi.

Trump "Tüm hayatım müzakereyle geçti fakat İran ile çok uzun süre müzakere ettik. Bu kez kararlılar" derken, İran'ın nükleer silah edinmemeyi kabul ettiğine inandığını vurguladı.

Trump dah sonra İran'ın lider kadrosunun önemli bölümünün öldürüldüğünü söyledi ve İran'ın "bir barış şansına daha sahip olduğunu" belirtirken, kiminle müzakere ettiği konusunda detay vermedi.

Trump "Umarız bunu değerlendirirler. Her iki şekilde de Amerika ve tüm dünya daha güvenli bir hale gelecek" dedi.

Bazı haber kuruluşları çeşitli kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bagher Ghalibaf ile müzakerelerde bulunduğunu bildirdi

Axios haber sitesi, adını açıklamayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump'ın muhatabının Ghalibaf olduğunu söyemişti.

Reuters Haber Ajansı da Witkoff ve Mushner'in bu hafta içinde Pakistan'da İran heyetiyle görüşebileceğini ve müzakerelere Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katılabileceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt haberleri yalanlamazken "görüşmelere dair spekülasyonlar Beyaz Saray tarafından resmen duyurulana dek nihai bilgiler olarak kabul edilmemeli" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekşiyan ile görüştüğünü söyledi ve İslamabad'ın bölgeye barış gelmesi için yardım edeceği vaadinde bulundu.

Ancak Ghalibaf'ın olduğu belirtilen bir X hesabında ABD'yle herhangi bir müzakere yapılmadığı kaydedildi.

Paylaşımda "petrol piyasasını manipüle etmek için sahte haberlerin" kullanıldığı ve İran halkının "saldırganların tam ve pişman olacakları bir şekilde cezalandırılmasını talep ettiği" vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai de "bazı dost ülkelerden ABD'nin savaşı bitirmek için müzakere talep ettiğine işaret eden mesajlar alındığını" belirtirken, görüşme yapıldığını reddetti.

Trump'ın açıklamasının ardından piyasalar düşüş seyrini tersine çevirdi.

Brent ham petrolü %13 düşüşle varil başına yaklaşık 96 dolara geriledi.

Londra'daki FTSE 100 endeksi, daha önce %2'lik düşüşün ardından %1 değer kazandı.

İngiltere, görüşme haberini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırı olmayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Kallas, bu tür saldırıların bölgede kaosa yol açtığını ve savaşı daha da tırmandırdığını belirtti.

Akşam saatlerinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanının, ortak ABD-İsrail operasyonunun "muazzam kazanımlarını kullanarak" İran ile bir anlaşma yapmak suretiyle "savaşın hedeflerini gerçekleştirmek" için "bir fırsat" gördüğünü söyledi.

İsrail başbakanı, bu anlaşmanın "hayati" çıkarlarını koruyacağını ifade etti.

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran yönetimini, askeri ve nükleer tesislerini hedef alan saldırıları başlattı.

Tahran da İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki üslerine ve resmi temsilciliklerine yönelik İHA'lar ve füzelerle karşılık verdi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini de engellemiş, Trump, boğazı trafiğe açması için Tahran'a 48 saat mühlet vermişti.

Süre bu gece dolacaktı.

Pakistan muhtemel arabulucu olarak öne çıkıyor

Bernd Debusmann Jr - BBC Beyaz Saray Muhabiri

Financial Times ve Axios'un haberlerine göre, Pakistan, İran'daki savaşın müzakere yoluyla çözülmesinde potansiyel bir arabulucu olarak öne çıkıyor.

Pakistan'ın ABD ve İran'dan üst düzey yetkililerin bir araya gelmesi için başkenti İslamabad'ı önerdiği bildiriliyor.

Bu durum ABD veya İran tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Washington'daki birçok kişi için Pakistan'ın seçilmesi sürpriz olmayacak.

Pakistan'ın İran ile yakın bağları var ve ayrıca Trump yönetiminin Beyaz Saray'daki ikinci döneminde de sıcak ilişkileri sürdürmüştü.

Ülkenin Genelkurmay Başkanı Asif Munir, geçen yıl Haziran ve Eylül aylarında Trump ile görüştü. İkinci ziyarette Munir'e Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif eşlik etti.

Haziran ve Ekim aylarında Pakistan, Hindistan ile yaşanan çatışmalarda arabuluculuk çabaları nedeniyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Bu da Trump yönetimindeki birçok kişiye ülkeyi sevdirdi.