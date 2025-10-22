Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kuzey Kore, beş aylık sessizliğin ardından ilk balistik füze denemesini yaparak Asya-Pasifik bölgesinde tansiyonu yeniden yükseltti. Deneme, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderlerin Güney Kore'de düzenlenecek zirveye katılmasından sadece günler önce gerçekleştirildi.

GÜNEY KORE: ÇOK SAYIDA KISA MENZİLLİ FÜZE FIRLATILDI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Pyongyang'ın güneyinde yer alan bir bölgeden çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatıldı. Füzelerin her birinin yaklaşık 350 kilometre (217 mil) menzil katettiği ve kuzeydoğu yönüne ateşlendiği belirtildi. Ancak, füzelerin düştüğü nokta paylaşılmadı.

Güney Kore ordusu, "ABD ile güçlü askeri ittifaka dayanarak Kuzey Kore'nin tüm provokasyonlarına karşı hazır olduklarını" vurguladı.

JAPONYA: TOPRAKLARIMIZA DÜŞMEDİ

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, füzelerin Japon kara sularına veya münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını ve "herhangi bir hasar raporu almadıklarını" açıkladı. Takaichi ayrıca, Tokyo'nun Washington ve Seul ile "gerçek zamanlı füze uyarı verilerini paylaşarak yakın temas halinde olduğunu" bildirdi.

APEC ÖNCESİ GÜÇ GÖSTERİSİ

Denemenin, Güney Kore'nin önümüzdeki hafta ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ekonomik entegrasyon ve ticaretin güçlendirilmesini amaçlayan zirvenin askeri bir yönü bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile Gyeongju'da ikili görüşmeler yapacak. Ancak Trump'ın 30 Ekim–1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek APEC ana oturumuna katılması beklenmiyor.

PYONGYANG'IN MESAJI: "NÜKLEER GÜÇ OLARAK TANININ"

Uzmanlara göre, Pyongyang yönetimi bu fırlatmalarla uluslararası topluma "nükleer güç olarak tanınma" talebini yeniden hatırlatıyor. Bu statü, Birleşmiş Milletler'in uyguladığı ağır ekonomik yaptırımların kaldırılabilmesi için temel koşul olarak görülüyor.

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi, 8 Mayıs'ta ABD ve Güney Kore'ye karşı düzenlenen "nükleer karşı saldırı" tatbikatı kapsamında yapılmıştı. Bu son deneme ise, Haziran ayında göreve gelen Güney Kore lideri Lee Jae Myung'un "Kore Yarımadası'nda barışı yeniden tesis etme" vaadinden sonraki ilk olay oldu.

KİM JONG UN YENİ ICBM'İNİ TANITTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son dönemde silah testlerinin temposunu yeniden artırdı. 2019'da Trump ile yürütülen nükleer müzakerelerin çökmesinin ardından yaptırımların kaldırılması konusunda Washington ile yapılan temaslar sonuçsuz kalmıştı.

Kim, 10 Ekim'deki askeri geçit töreninde "Hwasong-20" adını verdiği yeni kıtalararası balistik füzeyi tanıttı. Devlet medyası, bu sistemi "ülkenin en güçlü nükleer stratejik silahı" olarak niteledi. Askerî gözlemcilere göre, söz konusu füze ABD'nin savunma sistemlerini aşabilecek çoklu nükleer başlık kapasitesine sahip ve önümüzdeki aylarda test edilmesi bekleniyor.