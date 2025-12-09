Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

ABD ile Venezuela arasındaki haftalardır süren gerilim tavan yaptı. Trump, Venezuela'yı ABD'ye yönelik uyuşturucu ticaretinde yer almakla suçlarken, geçtiğimiz günlerde de operasyon sinyalini verdi. Trump, denizde düzenlediği operasyonların yanı sıra yakın zamanda kara operasyonu düzenleyeceğini söyledi.

ABD F-16'LARI VENEZUELA HAVA SAHASINDA

ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin nereye varacağı bilinmezken, son görüntü savaş ihtimalini artırdı. Venezuela hava sahasının yakınında ABD Donanması'na ait F/A-18 jetleri, radara yansıdı.

TRUMP: MADURO'NUN SAYILI GÜNLERİ KALDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazeteci Dasha Burns ile çok konuşulacak bir röportaj gerçekleştirdi. ABD yönetiminin Latin Amerika'da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen hedeflere karşı aldığı askeri önlemleri daha da genişletebileceğini söyleyen Donald Trump, "Maduro'nun sayılı günleri kaldı" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle 'yerinde mücadele' iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını verdi. Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu 'Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığı öne süren ABD, 25 Temmuz'da 'Cartel de los Soles'i, 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' diye tanımladı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce vereceğini duyurduğu 25 milyon dolarlık ödülü de 50 milyon dolara yükseltti. Trump'ın talimatıyla 29 Ağustos'ta Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisi gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söyledi.

Maduro'ysa buna karşılık 5 Eylül'de 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı. Daha sonra ABD, 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu, Latin Amerika bölgesine gönderdi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve dokuz taktik hava filosundan oluşuyor.

ABD, daha sonra Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine aldı. Venezuela, varlığını kabul etmediği Cartel de los Soles'e dair ABD'nin adımını, ülkeye müdahale için 'bahane' olarak nitelendirdi. Trump kısa süre önce de Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti.