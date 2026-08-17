Kushner Netanyahu ile Gazze Planını Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Jared Kushner, İsrail'e gitti ve pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.Trump'ın damadı Kushner, ABD destekli Gazze barış planının uygulanmasını görüşmek üzere daha önce Hamas ile görüşmüştü.Geçtiğimiz ay, Trump'ın Barış Kurulu, Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların "tamamen silahsızlandırılması" konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. İsrail ise birliklerinin çekilmesini ve Gazze'nin yeni bir sivil Filistin yönetimi altında yeniden inşa edilmesini de öngören Trump'ın 15 maddelik planını reddetti. Türkiye'nin de dahil olduğu sekiz Müslüman ülke 16 Ağustos Pazar günü ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail'in ret kararını kınadı. Trump, Barış Kurulu'na başkanlık ediyor. Trump'ın başlangıçta Gazze'ye barış getirmek amacıyla kurulduğunu açıkladığı kurul, daha sonra dünya çapındaki çatışmaları da kapsayacak şekilde genişleyen uluslararası bir kuruluşa dönüştürüldü.Filistinli bir yetkili BBC'ye verdiği demeçte, Kushner'in Pazar günü Mısır'da Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya başkanlığındaki bir heyetle görüştüğünü söyledi. Hamas daha sonra yaptığı bir açıklamada, arabulucuları ve Barış Kurulu'nu İsrail'i sonraki adımlara ilişkin yol haritasını onaylaması için "zorlamaya" çağırdı. Ancak Netanyahu, iktidarda kalabilmek için Ekim ayında zorlu bir seçimle karşı karşıya. Koalisyon hükümetinde Gazze konusunda daha sert bir tutum sergilenmesinden yana olan bakanlar da bulunuyor. Birçok İsrailli de Hamas'ın silahsızlanmaya hazır olduğuna şüpheyle bakıyor.Kushner'in Hayya ile görüşmesinin, geçen yıl Gazze Şeridi için varılan ateşkes anlaşmasından bu yana bu düzeyde gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtiliyor.Barış Kurulu temsilcileri Nickolay Mladenov ve İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in yanı sıra, barış çabalarında arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye temsilcilerinin de toplantıda yer aldığı bildirildi.Görüşmelerin Hamas'ın silahlarının imha edilmesi, İsrail birliklerinin çekilmesi ve insani yardım çalışmaları gibi somut adımlara odaklandığı bildiriliyor; ancak görüşmelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kushner, Mısır'dayken Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de görüştü. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Mladenov ve Blair, Trump'ın planını ilerletmek amacıyla Pazartesi günü Netanyahu ile de bir araya gelecekler. İsrail Başbakanı, anlaşmayı uygulamaya koyabilmek için öncelikle Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasını istediğini söyledi. Netanyahu geçen hafta, İsrail'in en yakın müttefiki ABD'ye meydan okuyarak, "İsrail, Barış Kurulu'nun Gazze hakkındaki 15 maddelik belgesini reddediyor" demişti. İsrail ordusunun "Hamas gerçekten silahsızlandırılana kadar" geri çekilmeyeceğini söylemişti.Netanyahu, Gazze'deki operasyonlara devam etmesi konusunda kabinesi içinde baskı altında. Bu ayın başlarında, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir taslağı "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti. Associated Press'in haberine göre, 7 Ekim saldırısı sırasında Hamas tarafından rehin alınan Rom Braslavski ile 15 Ağustos'ta yayınlanan bir podcast röportajında Ben Gvir'e İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını azaltması soruldu ve Ben Gvir, "Bu bir sır değil, başbakanla aynı fikirde değilim" dedi. "Hedefli suikastler" yapılması gerektiğini düşündüğünü, "her gece 30 ila 40 kişiyi ortadan kaldırmak gerektiğini" söyledi. "Sadece acil tehdit oluşturanları değil, orada yaşamayı hak etmeyen insanlar da var. Yaşamamalılar. Onlar insan bile değiller." Bu yorumlar Financial Times ve Times of Israel'de de yer aldı.İsrail'in 15 maddelik planı reddetmesinin ardından Gazze'ye yönelik İsrail hava saldırılarında bir duraklama yaşanmış gibi görünse de, saldırılar o zamandan beri devam ediyor.Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Türkiye, Pakistan ve Endonezya Pazar günü yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in ABD planını reddetmesinin Trump'ın barış çabalarını tehdit ettiğini belirtti.Geçen yıl 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes halen devam ediyor.Ancak İsrail ordusu o zamandan beri neredeyse her gün hava saldırıları düzenledi. Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin ardından 1200'den fazla kişi öldürüldü; bu rakamlar BM tarafından güvenilir kabul ediliyor. UNICEF ise en az 300 çocuğun öldürüldüğünü bildiriyor.İsrail'in 15 maddelik planı reddetmesinin ardından da ABD'nin talebiyle saldırılarda bir duraklama yaşandı.Ancak İsrail saldırıları yeniden başladı. İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, Han Yunus ve Nuseyrat'ta Hamas ve İslami Cihad "teröristlerini" hedef aldığını söyledi. Yerel sağlık görevlileri, Han Yunus'taki bir çadır kampında yaşayan birkaç kişinin yaralandığını belirtti.İsrail ve Hamas birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçluyor.Savaş, 7 Ekim 2023'te Hamas önderliğindeki İsrail'in güneyine düzenlenen ve yaklaşık 1200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırıyla tetiklendi.İsrail, saldırıya Gazze'de askeri bir harekat başlatarak karşılık verdi; bu harekat sırasında, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 21.280'i çocuk olmak üzere 73.000'den fazla kişi öldü.Birleşmiş Milletler, savaşın başlamasından bu yana Gazze nüfusunun %90'ını oluşturan yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .