Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

ABD Başkanı Donald Trump, ayrıntılarının detaylı şekilde müzakere edilmesi durumunda İran'la yeni bir nükleer anlaşmanın mümkün olabileceğini söyledi.

"İRAN ZARARLI EYLEMLERDE BULUNUYOR"

Amerikan Fox News kanalında Sean Hannity'ye röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran'ın Orta Doğu'da "zararlı eylemlerde bulunduğunu" ve bunu engelleyeceklerini ifade eden Trump, bu konuda her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

"BIDEN YÖNETİMİ SÜRECİ YÖNETEMEDİ"

Trump, bir soru üzerine, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmayacağını ve kendisinin 2020'deki seçimleri kazanması halinde "bir hafta içinde İran'la nükleer anlaşmayı yaparak bu ülkenin nükleer silahtan tamamen uzaklaştırılabileceğini" ancak Joe Biden yönetiminin bu süreci yönetemediğini savundu.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

"İranlıların harika bir ülkeye sahip olmalarını istiyorum, onların büyük bir potansiyeli var, insanları inanılmaz. İran hakkında söylediğim tek şey, nükleer silaha sahip olamayacakları." diyen Trump, "Anlaşmanın düzgün bir şekilde hazırlanması halinde İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğinden kesinlikle emin olmanın yolları var." değerlendirmesini yaptı.

İRAN'A KAPIYI DA ARALADI

İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya, maddelerinin dikkatlice müzakere edilmesi koşuluyla kapı aralayan Trump, böyle bir anlaşma için belki "10 kez doğrulama" yapmaları gerekeceğini söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde başka birçok ülkenin de nükleer silah sahibi olmak isteyeceğini ve bunun bir "felaket" olacağını kaydeden Trump, Tahran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini vurguladı.