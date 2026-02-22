Trump'ın konutuna av tüfeği ve yakıt bidonu ile girmeye çalışırken öldürülen saldırganın kimliği belirlendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz şekilde girmeye çalıştı.

ELİNDE TÜFEK VE YAKIT BİDONU VARDI

Konutu koruyan Gizli Servis ajanları, 20'li yaşlarındaki erkek şüpheliyi vurdu. Şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Trump'ın olay sırasında başkent Washington'da olduğu bildirildi. Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeği ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti.

"ONA ELİNDEKİLERİ BIRAKMASI EMREDİLDİ ANCAK NİŞAN ALDI"

Olayın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Palm Beach County Şerifi Rick Bradshaw, saldırganın gece yerel saatle 01.30'da konutun bahçesine girdiğinin tespit edildiğini belirterek, "Ekipteki bir şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı, durumu araştırmak için o bölgeye gitti" dedi.

Saldırganın elinde benzin bidonu ve av tüfeği olduğunu aktaran Bradshaw, "Ona elindekileri bırakması emredildi, ancak o benzin bidonunu yere bıraktı ve av tüfeğiyle nişan aldı. O anda şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı silahlarını ateşleyerek tehdidi etkisiz hale getirdi. Adam olay yerinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bradshaw, ayrıca saldırganın taşıdığı av tüfeğinin bir fotoğrafını gösterdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öldürülen saldırganın kimliğinin belirlendiği ve 21 yaşındaki Austin Tucker Martin olduğu açıklandı. Yetkililer, Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan ailesinin iki önce Martin için kayıp ihbarında bulunduğunu belirtti.

FBI HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan FBI'ın Miami Saha Ofisi'nden Özel Ajan Brett Skiles, olayla ilgili soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğünü belirterek, halktan yardım istedi. Skiles, "Olayın gerçekleştiği bölgede yaşıyorsanız lütfen dün gece ve bu sabah erken saatlere ait dış kamera kayıtlarınızı kontrol edin. Şüpheli veya olağandışı bir şey görürseniz, lütfen bizimle iletişime geçin" dedi. Skiles, ekiplerin olay yerinde olduğunu ve delil topladığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com