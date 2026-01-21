Trump'ın gündeminde ne var? Washington'dan kritik değerlendirmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki temasları ve dış politika öncelikleri merak konusu olurken, Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Trump'ın gündemini ve kulislerde konuşulan başlıkları Haberler.com ekranlarında değerlendirdi.

"İRAN'A OLASI BİR SALDIRI DURUMU YOK"

Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri hamle yapacağı yönündeki iddialara değinen Sural, Trump'ın şu an farklı başlıklara odaklandığını belirterek, "Trump'ın gündeminde başka konular var, şu an İran'a olası bir saldırı durumu yok" dedi. Trump'ın uçağının elektrik arızası nedeniyle geri dönmesini de hatırlatan Sural, bu gelişmenin kısa süreli bir teknik aksaklık olduğunu ifade etti.

"TRUMP, 6 YIL ARADAN SONRA DAVOS ZİRVESİ'NDE"

Trump'ın uluslararası temaslarına dikkat çeken Sural, ABD Başkanı'nın 6 yıl aradan sonra Davos Zirvesi'ne katıldığını belirtti. Gazze'nin yeniden inşası için ayrılan 1 milyar dolarlık katkı payının da bu süreçte önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Sural, söz konusu kaynağın Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için kullanılacağını söyledi.

"TRUMP İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ ÖNCELİKLİ MADDE SURİYE"

ABD yönetimi içinde tartışılan yeni mekanizmalara da değinen Sural, Barış Kurulu ile ilgili olarak "BM'yi güçsüz hale getirmeye yönelik bir girişim olabilir mi?" sorularının gündemde olduğunu aktardı. Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki temaslarda ise en öncelikli başlığın Suriye olduğunu vurguladı.