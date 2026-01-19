İsrail, Gazze Barış Kurulu'ndaki bazı isimlere karşı çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı kapsamında oluşturulacak Yürütme Kurulu'nun bazı üyeleri İsrail'de rahatsızlık yarattı.

Açıklanan kurulda Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden, kurulun "İsrail ile koordine edilmeden" oluşturulduğu ve bunun "İsrail politikasına aykırı olduğu" açıklaması yapıldı.

İsrail kabinesindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de "herhangi bir 'idari komiteye' ihtiyaç olmadığını" savundu.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise bu gelişmenin "İsrail için diplomatik bir başarısızlık" anlamına geldiğini söyledi.

Beyaz Saray açıklamasına göre, "Gazze Yürütme Kurulu", Gazze Ulusal İdare Komitesi'nin çalışmalarını denetlemek üzere oluşturuluyor.

Seçilen kişilerin "Gazze halkı için barış, istikrar ve refahı ilerletecek etkin yönetişimi ve en iyi hizmetlerin sunulmasını sağlamak" için çalışacakları belirtildi.

Trump'ın barış planının ikinci aşaması, geçiş sürecinde Gazze'de yönetimin üç kademeli bir mekanizma olarak yapılmasını öngörüyor.

Gazze Ulusal İdare Kurulu:

Gazze'deki sivil toplum üyelerinden oluşacak Ulusal İdare Kurulu, teknokratlardan oluşuyor.

15 üye arasında Hamas bağlantılı kişi bulunmuyor.

Kurulun başkanlığı için, Filistin Yönetimi'nde (PA) planlama bakan yardımcılığı yapmış bir isim olan Ali Shaath seçildi.

Yürütme Kurulu:

İsrail'in tartışmalı bulduğu bu kurulun, Gazze'de etkin bir yönetim yapılabilmesi için oluşturulduğu kaydediliyor.

Beyaz Saray aşağıdaki isimlerin kurulda bulunduğunu doğruladı:

Barış Kurulu:

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre bu kurul, Trump'ın planını hayata geçirmede, stratejik denetim sağlamada ve uluslararası kaynakları harekete geçirmede rol oynayacak.

Nihai liste henüz netleşmedi ancak ABD'li yetkililer BBC'ye, kalıcı üyeliğin maliyetinin bir milyar dolar olacağını söyledi.

İlk üç yıllık üyelik içinse herhangi bir ödeme yapılması zorunlu olmayacak.

ABD'li yetkililer toplanacak miktarın Gazze'nin yeniden inşasında kullanılacağını savunuyor.

Trump'ın toplam 60 ülkeye davet gönderdiği bildiriliyor. Reuters haber ajansı, bazı ülkelerin davete yanıt verme konusunda acele etmek istemediğini, kurulun Birleşmiş Milletler'in yapısına etkisi konusunda endişeleri olduğunu aktarıyor.

Yönetim Kurulu'ndaki bazı isimler aynı zamanda Barış Kurulu'nda da yer alıyor:

Bu kurul için davet aldığını söyleyen bazı liderler şöyle:

BM ne diyor?

Reuters haber ajansına konuşan bir diplomat, kurul için "Bu, BM tüzüğünün temel ilkelerini hiçe sayan bir 'Trump Birleşmiş Milletleri'" ifadesini kullandı.

Yine ajansın konuştuğu üç Batılı diplomat daha, hayata geçmesi halinde, kurulun Birleşmiş Milletlerin etkisini baltalayacak gibi göründüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsüyse, ABD'nin Barış Kurulu taslağı hakkındaki soruya cevaben, genel sekreterin, "Üye Devletlerin farklı gruplarda bir araya gelmekte özgür olduğuna inandığını" aktardı.