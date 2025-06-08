Trump'ın emriyle Ulusal Muhafızlar Los Angeles'ta! Gösterilere müdahale başladı

Trump'ın emriyle Ulusal Muhafızlar Los Angeles'ta! Gösterilere müdahale başladı
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Trump'ın emriyle Ulusal Muhafızlar Los Angeles'ta! Gösterilere müdahale başladı
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ABD Başkanı Donald Trump, ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) tarafından düzenlenen baskınlara tepki olarak başlayan protestoların ardından 2.000 askeri Los Angeles'a gönderdi. Ulusal Muhafız birliklerinin ilk grubu, Pazar sabahının erken saatlerinde Los Angeles'a ulaştı.

ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi)baskınlarına tepki olarak başlayan protestoların ardından, Trump'ın talimatıyla 2.000 asker Los Angeles'a gönderildi. Ulusal Muhafızlar sokaklarda devriye geziyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla görevlendirilen Ulusal Muhafız birliklerinin ilk grubu, Pazar sabahının erken saatlerinde Los Angeles'a ulaştı. Bu gelişme, ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) tarafından Cuma günü düzenlenen baskınlara tepki olarak başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından geldi.

Yerel haber kanalı ABC 7 tarafından yayınlanan görüntülerde, askeri araçların Los Angeles şehir merkezindeki Belediye Binası yakınlarında konuşlandığı görülüyor. Özellikle Adalet Sarayı çevresindeki hareketlilik dikkat çekti.

Ulusal Muhafızlara ait diğer araçlar ise, Cumartesi günü protestolara sahne olan Paramount bölgesinde devriye gezerken görüntülendi. Bu görüntüler, protestoların şehir geneline yayılmasından sonra güvenlik önlemlerinin ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Başkan Trump, yaptığı açıklamada Ulusal Muhafızları överken, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'u sert sözlerle eleştirdi. Trump, "Şehri sakinleştirme konusunda yetersizler. Gerekeni biz yapıyoruz," diyerek federal müdahaleyi savundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Ulusal Muhafızlar DERHAL göreve çağrıldı. Los Angeles'ta federal kolluk kuvvetlerine destek sağlanacak," ifadelerini kullandı.

ICE Baskınları Ne Zaman Başladı?

ICE tarafından Cuma günü başlatılan baskınlar, göçmenlere yönelik sert müdahalelerle dikkat çekti. Bu uygulamalar, insan hakları savunucuları ve halk arasında büyük tepkiye neden oldu. Los Angeles genelinde düzenlenen protestolar zamanla şiddet olaylarına dönüştü.

Uzmanlar, Ulusal Muhafızların varlığının protestoların kontrol altına alınmasında geçici bir çözüm olabileceğini ancak uzun vadede siyasi ve toplumsal uzlaşı gerektiğini belirtiyor.

Trump'ın emriyle Ulusal Muhafızlar Los Angeles'ta! Gösterilere müdahale başladı

Trump'ın emriyle Ulusal Muhafızlar Los Angeles'ta! Gösterilere müdahale başladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Fındık fıstık gazozu aldık görüntüleri bekliyoruz uzun metrajlı olsun lütfen ..))

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