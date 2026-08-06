Trump-Hegseth gerilimi iddiası: Mühimmat stokları krizi mi? Beyaz Saray yalanladı

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump'ın 31 Temmuz'da Camp David'de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i azalan mühimmat stokları konusunda sorguladığını ve ikili arasında gerilim yaşandığı ileri sürdü. İran savaşının ilk ayında 850'den fazla Tomahawk ile binden fazla Patriot ve THAAD kullanıldığı belirtilirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt haberin "yüzde 100 yalan" olduğunu söyledi.

Washington Post, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'in 31 Temmuz Cuma üst düzey askeri yetkililer ile savunma tedarikinden sorumlu yöneticileri Camp David'de toplantıya çağırdığını aktardı. Habere göre toplantı, Trump'ın Feinberg'i telefonla arayarak silah stoklarındaki eksiklikten duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından yapıldı.

Washington Post, Trump'ın aynı gün Camp David'deki kabine toplantısının oturum aralarında Savunma Bakanı Pete Hegseth'i sorguladığını yazdı. Kaynaklar, Trump'ın mühimmat sorununun "çözüldüğünü düşündüğünü" söylediğini ve stokların mevcut durumu hakkında neden yeterince bilgilendirilmediğini Hegseth'e sorduğunu aktardı.

Kaynaklardan biri, ABD'nin uzun menzilli güdümlü füze, Patriot ve THAAD stoklarındaki azalmanın, Trump'ın İran'a yönelik yeni ve geniş çaplı bir saldırı planlarını geri çekmesinde etkili olduğunu belirtti.

Washington Post'a göre ABD, İran'la çatışmanın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk seyir füzesi ile toplam binden fazla Patriot ve THAAD önleyicisi kullandı. Ordu ayrıca ilk haftalarda 1300'den fazla taktik balistik füze ateşledi. Kaynaklardan biri, Ukrayna'nın da talep ettiği kısa menzilli ATACMS füzelerine ilişkin ABD stoklarının neredeyse tamamen tükendiğini ifade etti.

Stoklardaki azalmanın, ABD'nin Orta Doğu'daki birliklerini ve müttefiklerini koruma verimini ve Ukrayna'ya sağlanan hava savunma desteğini etkilediği belirtildi.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve Bakan Hegseth ile Camp David'deydim. Bu kesinlikle yaşanmadı ve bunu The Washington Post'a defalarca söyledik" dedi.

Leavitt, haberin Hegseth'i itibarsızlaştırmak isteyen bir kişi tarafından basına iletildiğini savunarak, "Başkan, Bakan Hegseth'i seviyor ve onun olağanüstü bir iş çıkardığını düşünüyor. Yalan haber" ifadelerini kullandı.

Pentagon Başsözcüsü Sean Parnell de Hegseth'in mühimmat durumu konusunda kimseyi yanıltmadığını belirtti.

Trump ise Truth Social'daki paylaşımında ABD'nin "özellikle bazı türlerde çok büyük miktarda mühimmata" sahip olduğunu ve üretimin artırıldığını savundu.

Kaynak: ANKA