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Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi

Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesi sonrası düzenlenecek olan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. İki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi. Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi

TRUMP "TİCARET HAKKINDA KONUŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trump, Florida'dan Washington'a dönüşü sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarının görüşmeye ilişkinsorularını yanıtlamıştı. Bir muhabirin yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." yanıtını vermişti. Ayrıca Trump, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." ifadesini de kullanmıştı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıorhan eren:

bunlarin ikisine kocaeliden tavuk doneri ismarliyorum, yesinler bol bol...

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Haber YorumlarıDemir Acer:

itilmis ve kakilmis yine bir araya gelmisler

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