Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Hamas ve İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış ve ateşkes planında anlaşmasının ardından dünya liderleri Mısır'da bir araya geldi.

Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenecek Gazze zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideri zirve için Mısır'a geldi.

İMZALAR ATILDI

Liderler daha sonra Gazze için niyet beyanına imza attı. En önde sadece ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Katar Emiri'nin olması dikkat çekti.

TRUMP: İMKANSIZ DENİLENİ YAPTIK

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da düzenlenen Gazze'de ateşkes ve barış zirvesinde dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Trump açıklamasında "Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İLE İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Trump ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir ilişkimiz var. Ne zaman ihtiyaç duysak hep yanımızda, kendisine çok teşekkür ediyorum" sözlerini de sarf etti.

"3. DÜNYA SAVAŞI ORTA DOĞU'DA BAŞLAMAYACAK"

"Gazze'deki savaşı hep birlikte bitirdik. İnsani yardımlar Gazze'ye ulaşıyor. Gazzeliler hayatlarını yeniden inşa etmek için uğraşıyorlar. Bir çok ülke Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamak istiyorlar" diyen Trump şöyle konuştu: "Dünya tarihine geçecek bir gün. Gazze'deki insanları yeniden ayağa kaldırmak için önemli. Biz vahşete neden olacak bir şeyin parçası olmak istemiyoruz. Orta Doğu'yu silahsızlandırmak istiyoruz. Burada daha güvenli bir gelecek oluşturmak için çalışmak istiyoruz. Burada 3. dünya savaşı çıkar mı dediler, bu gerçekleşmeyecek. Gerçekleşse bile burada başlamayacak."

SİSİ: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN BARIŞ TEK YOL

Öte yandan zirveye ev sahipliği yapan Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es Sisi, Gazze Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"Bütün dünyada barışı sağlamaya çalışıyoruz. Trump'ı takdim ediyorum size. Buradaki trajik savaşı sonlandırmak için sunduğunuz barış planına teşekkür ediyoruz" diyen Sisi, "ABD'deki, Katar'daki, Türkiye'deki ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz. Hem desteğimizi hem sevgimizi göstermek istiyoruz. Burada iki devletli çözümü gerçekleştirmek için ki burada barışı sağlamak için tek yoldur. Savaş safhasını kapatıp yeni barış dönemi açmak istiyoruz. Liderliğinize güveniyoruz.

"SAVAŞIN TAMAMEN SONLANMASINI BEKLİYORUZ"

Barışı sağlamayı Gazze savaşının tamamen sonlamasını bekliyoruz. Efendiler, bugün birlikte birlikte buluştuğumuz Mısır zirvesinde 19 Nisan 1977'de yaptığımız gibi şuanda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Kudüs'e tarihi ziyaret de gerçekleştirildi. Bölgede barış ve huzuru sağlamaya çalışıyoruz. Başka bir çözümümüzün olmadığını görüyoruz. Adil ve eşit haklar tanımalıyız. Bu iki ulus sürekli egemenlik haklarını korumaya çalıştı. Filistin'in bir istisna olmadığını da kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. İsrail ile yanyana barış içeresinde yaşayabilecekler. İsrail halkına seslenmek istiyorum. Tarihi anı barışçıl şekilde bir arada olmaya çevirelim. Bütün bölge için kalıcı barış sağlayalım. Burada inanılmaz rahatlama yaşıyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.