Gazze'de ateşkes an meselesi! Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas heyetleri arasında dolaylı olarak Mısır'da devam eden müzakerelere dair yeni bir açıklamada bulundu.

"HAFTA SONU ORTA DOĞU'YA GİDEBİLİRİM"

Trump, kısa zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya ( Orta Doğu'ya)gidebilirim." diye konuştu. Müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayan Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını ifade etti.

RUBİO'DAN DA SİNYAL GELDİ

Trump'tan yaklaşık 1 saat önce konuşan önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Orta Doğu'ya gidebileceğini dile getirdi. Müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini dile getiren Rubio, her saat yeni bir gelişme yaşandığını söyledi.

SİSİ'DEN DAVET

Öte yandan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bugün yaptığı açıklamada, tarafların ateşkes anlaşmasına varması durumunda imza törenine katılması için Trump'ı Mısır'a davet etti.Mısır Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Trump'a seslenen Sisi, "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur." dedi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti. 6 Ekim'de ise Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes müzakereleri başlamıştı.