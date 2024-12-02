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Trump, dünürünü "Orta Doğu" danışmanlığına aday gösterdi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dünürü ve Lübnan asıllı iş insanı Massad Boulos'u "Orta Doğu" danışmanı olarak aday gösterdiğini açıkladı. ABD basınında Boulos'un Lübnan'daki Hizbullah'a yakın bazı partilerle "bağlarının" olduğu da ifade ediliyor.

Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Boulos'un uluslararası platformda geniş bir deneyime sahip olduğunu belirtti. Boulos'un, Arap-Amerikan topluluğu ile "yeni koalisyonlar kurulmasında etkili olduğunu" savunan Trump, kızı Tiffany'nin kayınpederini Orta Doğu ve Arap işlerinden sorumlu danışmanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

BOULOS'UN HİZBULLAH'A YAKIN PARTİLERLE BAĞI OLDUĞU İDDİASI

Lübnan'da doğan Boulos, ABD'deki Houston Üniversitesinden mezun oldu. Boulos'un Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Michigan ve Pensilvanya'da Trump'ın kampanyasına yardımcı olduğu biliniyor. Basında yer alan haberlere göre Boulos'un Lübnan'daki Hizbullah'a yakın bazı partilerle "bağlarının" olduğu ifade ediliyor.

Boulos, haziranda Associated Press'e verdiği mülakatta Lübnan'daki Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye ile "arkadaş" olduğunu ifade etmişti. Lübnan asıllı iş insanı Boulos'un oğlu Michael Boulos, 2022'de Trump'ın kızı Tiffany Trump ile evlenmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 30 Kasım'da da kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump, dünürünü
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Dünya
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