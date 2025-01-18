Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip etti

Ayağının tozuyla işe koyuldu!
Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı

Ateşkese saatler kala İsrail uçakları Gazze'ye broşürler attı
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar

Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar

Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Hamas'ı tehdit eden Trump, 'Hamas bize saygı göstermezse cehennemi yaşar' dedi. Trump ayrıca "Savaş sona ermeli ama Netanyahu'ya 'Yapman gerekeni yap' dedim" sözlerini sarf etti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ABD'ye yeniden saygı duyulmalı" diyen Trump, Hamas'ı tehdit ederek "Hamas bize saygı göstermezse cehennemi yaşar" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'YA GEREKENİ YAP DEDİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi veren Trump, "Netanyahu ile yakında görüşeceğim. Savaş sona ermeli ama Netanyahu'ya 'Yapman gerekeni yap' dedim" sözlerini sarf etti.

Trump ayrıca "Ateşkes anlaşması bozulmazsa iyi olur" diye konuştu.

İSRAİL KARIŞTI

Öte yandan İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail siyaseti karıştı. Muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak, ateşkesi tutuklanma ve ABD'nin seçilmişi Başkanı Trump korkusu nedeniyle kabul ettiğini öne sürdü. Ayrıca istifa eden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de anlaşmanın kabul edilmesinin ardından istifa ederek Netanyahu'yu suçladı.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmesini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
img

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbülent bağcı:

it iti ısırmaz.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Trump Reis, Hamasa akıllı ol bak!.. Turbun büyüğü geliyor!.. Demiş!.. Durum vahim!! Eyvah eyvah!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Cehennemi mi yaşar ? Önce kendi Cehenneminizi söndürebilin, sonra konuşuruz…

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri

Sergen'den çok konuşulacak Solskjaer sözleri
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

Samsunspor başkanı, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.