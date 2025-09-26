Trump çifti kavga mı etti? Dudak okuyucular gerçeği açıkladı

Donald Trump ve eşi Melania'nın Beyaz Saray bahçesinde kameralara yansıyan hararetli konuşması sosyal medyada olay oldu. Görüntülerde Trump'ın eşine parmak sallaması ve Melania'nın başını sallaması birçok kişiye "kavga ediyorlar" izlenimi verdi.

Ancak dudak okuyuculara göre gerçek çok farklı. İngiliz uzman Jeremy Freeman, çiftin aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yaşanan "yürüyen merdiven arızasını" konuştuğunu söyledi. Freeman'a göre Melania, Trump'a "Sen devam ettin" derken, Trump "İnanılmazdı, böyle bir şey nasıl olur?" diye tepki veriyordu.

Bir diğer dudak okuyucu Nicola Hickling ise Trump'ın aslında eşini korumaya çalıştığını savundu. Onun yorumuna göre Trump, "Onları affedemem, sana zarar vermek istediler" dedi, Melania ise "Bunu yapamayız, güvende kalmalıyız" yanıtını verdi.

Olayın çıkış noktası ise BM binasında yaşanan yürüyen merdiven arızası. Trump çifti merdivene adım attıktan kısa süre sonra sistem durdu ve çift büyük bir tehlike atlattı. Trump, bu olayın ses ve teleprompter arızalarıyla birlikte kendisine yönelik "sabotaj planının" bir parçası olduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada ise bu görüntüler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron tarafından itilmesine benzetildi. Trump daha önce Macron'a bu olay üzerinden esprili bir şekilde "evlilik tavsiyesi" vermişti.