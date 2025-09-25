Trump, BM'deki Olayları 'Sabotaj' Olarak Nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı ziyaret sırasında üç farklı olay için "sabotaj" iddiasında bulundu ve soruşturma çağrısı yaptı.

Trump, yürüyen merdivenin aniden durması, konuşması sırasında prompter cihazının arızalanması ve salondaki ses sistemi sorunlarının kasıtlı olduğunu savundu.

Kendisine ait Truth Social'dan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Trump, derhal soruşturma talep eden bir mektup göndereceğini de söyledi.

"Dün Birleşmiş Milletler'de GERÇEK BİR UTANÇ yaşandı. Bir değil, iki değil, tam üç tane çok şüpheli olay! BM'de olanlar bir tesadüf değil, üçlü bir sabotajdı. Kendilerinden utanmalılar" ifadelerini paylaşımında kullandı.

Trump, Sunday Times gazetesinin haberine gönderme yaparak, yürüyen merdivenin durmasıyla ilgili sorumluluğu olan kişilerin tutuklanması çağrısında da bulundu.

Gazetedeki haberde bazı BM çalışanlarının yürüyen merdivenleri durdurmakla ilgili aralarında şakalaştığı yazılıyordu.

Gizli Servisin konuyu araştırdığını duyuran Trump, "Bu kesinlikle bir sabotajdı. Yürüyen merdivendeki tüm güvenlik kayıtları, özellikle de acil durdurma düğmesi saklanmalı" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz da, Trump'ın resmi soruşturma çağrısına destek verdi ve olanları "kabul edilemez" diye niteledi.

Waltz, X paylaşımında, "ABD, uluslararası platformlarda güvenliğimize veya onurumuza yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecektir. Hızlı bir iş birliği ve kararlı adımlar bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de X hesabından, yürüyen merdivenin kasıtlı olarak durdurulduğu yönündeki endişelerini tekrarladı.

Leavitt kasten yapılan bir olaysa, söz konusu kişinin "derhal görevden alınması ve soruşturulması" çağrısı da yaptı.

Peki Birleşmiş Milletler iddialara ne diyor?

BM yetkilileri , prompter iddiasında, metnin bulunduğu ve kontrol edildiği cihazların ABD heyetine ait olduğunu belirtmişti.

Trump, konuşma metni cihazının durakladığı anlarda, "Bu teleprompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" demişti.

BM yönetimi, yürüyen merdiven olayındaysa, duraklamayı Trump'ın kameramanının tetiklemiş olabileceğini savunuyor.

Kameramanın yürüyen merdivende geri geri ilerlemesi nedeniyle bir güvenlik mekanizmasının devreye girmiş olabileceği söylendi.

BM Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, kameramanın Trump çiftini görüntülerken "istemeden güvenlik fonksiyonunu tetiklemiş olabileceğini" söyledi.

Trump, sabotaj iddialarıyla ilgili uzun paylaşımında bir ses sorununa da değinerek, "Oditoryumda ses tamamen bozuktu" dedi.

Trump'ın bu iddiasına yanıt olarak BM yetkilisi, "Ses sistemi, koltukta oturanların kulaklıklar aracılığıyla konuşmaların altı farklı dile çevrilmesini duymalarını sağlayacak şekilde tasarlandı" dedi.