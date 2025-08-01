Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi

Güney Afrika'da erkekliğe geçiş ritüeli olarak yapılan toplu sünnet töreni, büyük bir faciaya dönüştü. 39 genç erkek hayatını kaybetti, 11 çocuğun ise penisleri kesilerek ampute edildi.

Her yıl düzenlenen ve "Ulwaluko" adı verilen bu geleneksel törene katılmayan gençler kabile içinde dışlanıyor, toplantılara alınmıyor ve evlenme hakkı bile kazanamıyor. Bu nedenle binlerce aile çocuklarını bu törene gönderiyor. Ancak eğitimsiz ve sertifikasız kişiler tarafından yapılan sünnetler, her yıl onlarca çocuğun ölümüne ve yüzlercesinin ağır yaralanmasına yol açıyor.

2025'te yapılan son törende, hükümetin "sıfır ölüm" hedefi konmasına rağmen yine can kayıpları yaşandı. Son 5 yılda bu törenlerde 361 çocuk hayatını kaybetti. 2024'te ise uygunsuz aletlerle yapılan operasyonlar sonucu 11 çocuk penisini kaybetti.

Kaçak girişim okulları, çocukları 16 yaşından küçükken sünnet ediyor ve ailelerden yüksek ücretler alıyor. Bu okullar, bazen çocukları zorla kaçırıp sünnet ettikten sonra fidye talep ediyor. Ölüm nedenleri genellikle kangren, sepsis ve susuzluk. Töreni yarıda bırakmak isteyen çocukların bıçaklandığı, boğulduğu veya dövülerek öldürüldüğü vakalar da bildirildi.

Güney Afrika Hükûmeti, Geleneksel Girişim Yasası ile bu okulları kapatma ve eğitimsiz cerrahları tutuklama kararı aldı. Ancak uzmanlara göre, ölümlerin %80'i hâlâ bu kaçak okullarda yaşanıyor.

Tüm bu tehlikelere rağmen, erkekliğe adım atmanın zorunlu kabul edildiği kabilelerde her yıl on binlerce genç erkek bu riskli törenlere katılmaya devam ediyor.