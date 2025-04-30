Tom Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Olarak Onaylandı
ABD Senatosu, Tom Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak onayladı. Barrack, Türkiye'nin NATO'ya katkılarını vurgulayarak, onay oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'dan onay aldı.
ABD Senatosu'nda, Tom Barrack'a ilişkin oylama yapıldı. Oylama sonucunda 36 'hayır' oyuna karşı 60 'evet' oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onaylandı.
Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya