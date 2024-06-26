Tokyo belediye başkan adaylarının fotoğrafı görenleri şaşırttı

Tokyo belediye başkan adaylığı için rekor sayıda başvuru yaşandı. Japonya'nın başkentinin başkanı olmak için 56 aday yarışıyor. 17 günlük seçim süresi Perşembe günü başladı.

MASKELİ FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

2020'de yapılan seçimlerin iki katından fazla adaya sahne olacak seçimde kullanılan fotoğrafların bazıları gülümsetti. Japon adaylardan bazı Amerikalı oyuncu Jim Carrey'in Maske filmindeki ünlü yeşil maskeyi kullanırken bazı adaylarda yüzlerini kapatan maske taktıkları dikkat çekti. Bir aday ise fotoğrafını yayınlamadı.