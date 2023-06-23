Titanik enkazına dalışta kaybolan denizaltının 3 bin metrede patladığı ortaya çıktı

Titanik enkazına dalış yaparken kaybolan Titan denizaltı aracının ilk iniş sırasında, Titanik'e gelmeden, 3 bin metrede aşırı basınçtan patladığı ortaya çıktı. Patlamayı ortaya çıkaran ise, ABD'ye yaklaşan düşman denizaltıları dinleyen sonarlar. ABD Donanması, kendi sistemlerinde patlama kaydını buldu.

OceanGate'in Titan dalgıç aracı, yaklaşık 900 mil uzakta, yüzeyin yaklaşık 12.500 fit altında oturan Titanik enkaz alanına sekiz saatlik inişinden yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimini kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik yetkililerine göre, bir noktada gemi Atlantik'in muazzam baskısı altında patladı ve gemideki herkesi anında öldürdü.

ENKAZIN BULUNDUĞU ALANDAN SES GELDİ

Titan denizaltısı Pazar günü radyo gemisiyle irtibatını kesince, ABD Donanması, düşman denizaltılarını saptamak amacıyla kullanılan bu sistemle Titan'ı dinlemeye başladı, bu durum bir ABD savunma yetkilisi tarafından Wall Street Journal'a bildirildi. Donanma, dinlemeye başladıktan kısa süre sonra, Perşembe günü aracın enkazının bulunduğu alandan gelen bir çöküş sesini duyduklarını belirtti.

PATLAMA SESİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Bir kıdemli yetkili, "ABD Donanması, Titan denizaltısının iletişiminin kesildiği sırada operasyon gerçekleştirdiği yerin genel civarında bir çökme ya da patlama ile tutarlı bir anormallik tespit ettiğini gösteren akustik verilerin bir analizini yaptı" dedi.

5 BÜYÜK ENKAZ PARÇASI BULUNDU

OceanGate'in Titan denizaltısı, yaklaşık 12,500 feet aşağıdaki Titanic enkazına 8 saatlik inişinin 1 saat 45 dakikasında iletişimi kaybetti. Kaybolduğu andan itibaren 96 saatlik okjieninin kaldığı bildirilren araç için arama çalışmlarına hız verilmişti. Perşembe günü, bir uzaktan kumandalı araç [ROV] tarafından Titanik gemi enkazından 1.600 feet uzakta 5 büyük enkaz parçası görüldü ve enkazın, Titan'ın basınçla patladığını kanıtlar nitelikte olduğu bildirildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Ölenler arasında geminin pilotu olan OceanGate CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder kaşif Hamish Harding, Fransız Titanic uzmanı Paul-Henri Nargeolet ve Pakistanlı işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman vardı.