Titan faciasında yürek burkan detay: CEO'nun eşi patlama anına tanıklık etti

Titan faciasında yürek burkan detay: CEO'nun eşi patlama anına tanıklık etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'ın ve diğer 4 kişinin öldüğü Titan denizaltısı faciasının yeni detayları ortaya çıktı. Patlama anında Wendy Rush, destek gemisinden denizaltıyı izlerken 'kapı çarpması' benzeri bir ses duydu. Yetkililer, bu sesin Titan denizaltısının patladığı an olduğunu düşünüyor.

Titan denizaltısı faciasının yeni detayları ortaya çıktı. OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'ın eşi Wendy Rush, kocasının ve diğer 4 kişinin öldüğü patlama anını duymuş ama bunun ne olduğunu anlamamıştı.

ABD Sahil Güvenlik'in yayınladığı yeni videolarda, Wendy Rush'ın destek gemisinden Titan'ı izlediği görülüyor. Görüntülerde, "kapı çarpması" benzeri bir ses duyulduğunda Rush gülümseyerek "Bu patlama sesi neydi?" diye soruyor.

Yetkililer şimdi, Wendy Rush'ın duyduğu o sesin Titan denizaltısının patladığı an olduğunu düşünüyor. O anda kocası Stockton Rush ve diğer 4 yolcu anında ölmüştü.

Olaydan birkaç dakika sonra Wendy Rush, denizaltının "iki ağırlık bıraktığı" şeklinde bir mesaj aldı. Bu mesajın dalışın normal devam ettiğini gösterdiğini düşündü. Ancak uzmanlar, bu mesajin çökmeden hemen önce gönderildiğini ve çökme sesi nedeniyle geç ulaştığını belirtiyor.

Olay 18 Haziran 2023'te yaşandı. Titan denizaltısı, Titanik enkazını görmek isteyen turistleri 3.700 metre derinliğe indiriyordu. Her yolcu bu gezi için yüksek ücret ödemişti.

Denizaltı, 2,5 saatlik yolculuğun 1 saat 45 dakika sonrasında destek gemisiyle irtibatını kaybetti. Son mesajları "Burada her şey yolunda" şeklindeydi.

Patlama anında denizaltı yaklaşık 900 mil uzaktan bile duyulabilecek kadar güçlü bir ses çıkardı. Bu ses, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin cihazları tarafından kaydedildi.

Titan faciasında yürek burkan detay: CEO'nun eşi patlama anına tanıklık etti

Titan faciasında yürek burkan detay: CEO'nun eşi patlama anına tanıklık etti

Titan faciasında yürek burkan detay: CEO'nun eşi patlama anına tanıklık etti

Titan faciasında yürek burkan detay: CEO'nun eşi patlama anına tanıklık etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
5.000 yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu

5.000 Yıl önce yaşamış uygarlığın kalıntıları Rub' al-Khali çölünde bulundu
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi

UEFA'dan büyük skandal! 3 futbolcuya yetmedi
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.