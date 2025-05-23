Titan faciasında yürek burkan detay: CEO'nun eşi patlama anına tanıklık etti

Titan denizaltısı faciasının yeni detayları ortaya çıktı. OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'ın eşi Wendy Rush, kocasının ve diğer 4 kişinin öldüğü patlama anını duymuş ama bunun ne olduğunu anlamamıştı.

ABD Sahil Güvenlik'in yayınladığı yeni videolarda, Wendy Rush'ın destek gemisinden Titan'ı izlediği görülüyor. Görüntülerde, "kapı çarpması" benzeri bir ses duyulduğunda Rush gülümseyerek "Bu patlama sesi neydi?" diye soruyor.

Yetkililer şimdi, Wendy Rush'ın duyduğu o sesin Titan denizaltısının patladığı an olduğunu düşünüyor. O anda kocası Stockton Rush ve diğer 4 yolcu anında ölmüştü.

Olaydan birkaç dakika sonra Wendy Rush, denizaltının "iki ağırlık bıraktığı" şeklinde bir mesaj aldı. Bu mesajın dalışın normal devam ettiğini gösterdiğini düşündü. Ancak uzmanlar, bu mesajin çökmeden hemen önce gönderildiğini ve çökme sesi nedeniyle geç ulaştığını belirtiyor.

Olay 18 Haziran 2023'te yaşandı. Titan denizaltısı, Titanik enkazını görmek isteyen turistleri 3.700 metre derinliğe indiriyordu. Her yolcu bu gezi için yüksek ücret ödemişti.

Denizaltı, 2,5 saatlik yolculuğun 1 saat 45 dakika sonrasında destek gemisiyle irtibatını kaybetti. Son mesajları "Burada her şey yolunda" şeklindeydi.

Patlama anında denizaltı yaklaşık 900 mil uzaktan bile duyulabilecek kadar güçlü bir ses çıkardı. Bu ses, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin cihazları tarafından kaydedildi.