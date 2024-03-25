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Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Cuma akşamı bir konser salonuna düzenlenen ve en az 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak 4 sanık yargıç karşısına çıktı. Sanıklar "terörizmle" suçlandı. Tacikistan vatandaşı oldukları bildirilen sanıkların sorguları sırasında dövüldükleri görüldü. Sanıklardan birinin bilincinin neredeyse kapalı olduğu, bir diğerinin ise kulağının kesildiği görüldü.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLECEKLER

Sanıklar 22 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacak. Mahkemeden yapılan açıklamada, iki sanığın suçlarını kabul ettiği ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı

MAHKEME SALONUNDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Saldırıyı DEAŞ üstenmiş, Rusya Ukrayna'yı suçlamış, Kiev yönetimi ise suçlamaları reddetmişti. Rus Tass haber ajansı, sanıkların isimlerini Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Raçabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Şamsidin Fariduni olarak açıkladı. Sanıkların adliyeye götürülürken ve mahkeme salonunda çekilen görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde dört sanığın da vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar görülüyor.

Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı

NEDEN KULAKLARINI KESTİLER?

Rus basınında çıkan haberlerde ise teröristlerin bazılarının kulaklarının kesilmesinin nedeni açıklandı. Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor.

Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı

"RADİKAL GRUPLAR İÇİN KULAK KESMENİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"

DEAŞ gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var. Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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