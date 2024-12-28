Teröristler Suriye'de bombalı araçla saldırdı

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

SMO KAYNAKLARI: SALDIRIYI PKK/YPG DÜZENLEDİ

İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı. SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/ Ypg unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

TERÖRİSTLER, SMO GÜÇLERİNE SALDIRILARINI ARTIRDI

Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.