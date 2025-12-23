Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması açısından kritik başlıklardan biri olarak görülen terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda takvim daralırken, örgüt içindeki yabancı unsurların tasfiyesi Türkiye'nin temel kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara, özellikle Türkiye, Irak ve İran kökenli örgüt mensuplarının yapıdan çıkarılmasını entegrasyon sürecinin ön şartı olarak değerlendiriyor.

Güvenlik kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, SDG'nin yaklaşık 50 bin kişilik bir gücü bulunuyor ve bu yapının 8 bin ila 8 bin 500 kişilik kısmı Suriyeli olmayan unsurlardan oluşuyor. Söz konusu grubun önemli bir bölümünün Kuzey Irak ve Türkiye'den gelen örgüt mensupları olduğu belirtiliyor.

SURİYELİ OLMAYAN UNSURLAR SDG'DEN ÇIKARILACAK

SDG'nin Suriye ordusuna katılımı sürecinde Suriyeli olmayan unsurların kapsam dışı tutulması konusunda Ankara ile Şam yönetimi arasında tam bir mutabakat sağlandığı ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son dönemde yaptığı açıklamalarda, Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasının ve Türkiye'nin güvenliği aleyhine konuşlandırılmış tüm yapıların dağıtılmasının gerekli olduğunu vurgulamıştı.

İMRALI GÖRÜŞMELERİNDE DE ELE ALINDI

Edinilen bilgilere göre, bu başlık İmralı'da yapılan görüşmelerde de gündeme geldi. Güvenlik birimlerinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği temaslarda, yabancı unsurların ayıklanmasının Türkiye açısından vazgeçilmez bir şart olduğu değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede Öcalan'ın, SDG elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhan Abdi Şahin'e, örgüt içindeki yabancı unsurların tasfiye edilmesi gerektiğine ilişkin bir mektup gönderdiği ifade ediliyor.

SDG'nin bu yönde adım atması halinde, Türkiye'nin söz konusu gelişmeyi Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak hukuki düzenlemeler açısından önemli bir eşik olarak değerlendireceği belirtiliyor. Yapıdan çıkarılacak Türkiye kökenli örgüt mensuplarının talep etmeleri durumunda Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri ve hayata geçirilmesi planlanan hukuki düzenlemelerden yararlanabilecekleri dile getiriliyor.

YALNIZCA 8 GÜNLERİ KALDI

Öte yandan, Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakat çerçevesinde entegrasyon sürecinin ay sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Ancak güvenlik kaynakları, mevcut koşullar nedeniyle sürecin uzamasının muhtemel olduğunu ifade ediyor. Yeni bir entegrasyon takviminin belirlenmesi beklenirken, bu süreçte bazı teknik detayların netleştirilerek SDG unsurlarının Suriye ordusuna katılımının sağlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.