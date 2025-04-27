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Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest
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Suriye yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'nin "federasyon" talebine karşı çıktı. Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir ve buna yönelik her türlü ihlal ve sapma; Suriye'nin birleşik kimliğine saldırı olarak değerlendirilir" denildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü PKK/ Ypg'nin federasyon talebine verdiği yanıtta " Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir" dedi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin "federasyon" talebine tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'dan verdiği mesajlarından ardından Suriye yönetimi de çok sert bir açıklama yaptı.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KIRMISI ÇİZGİMİZDİR"

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin "federasyon" talebine tepki gösterildi.

Açıklamada, "SDG'nin son dönemde yaptığı, federasyon çağrısında bulunan ve sahada ayrı bir yapı oluşturmayı amaçlayan hareketler ve açıklamaları (Şam yönetimi-SDG) anlaşmanın içeriğiyle açık bir şekilde çelişmekte ve ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Ülkeyi bölmeye yönelik bir gerçeklik dayatma ya da federasyon veya özerk yönetim adı altında ayrı yapılar oluşturma girişimlerini açık bir şekilde reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir ve buna yönelik her türlü ihlal ve sapma; Suriye'nin birleşik kimliğine saldırı olarak değerlendirilir." uyarısında bulunuldu.

"ULUSAL EGEMENLİK TEHDİT EDİLİYOR"

Bazı bölgelerde tehlikeli demografik değişim girişimlerine işaret eden uygulamalardan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, "SDG'nin devlet kurumlarının çalışmalarını engelleme, ulusal kaynakları devletin denetimi dışında kullanma gibi uygulamaların, bölünmeyi derinleştirip ulusal egemenliği tehdit edeceği konusunda uyarıyoruz." denildi.

Kürt halkının haklarının Suriye halkının tüm diğer bileşenleri gibi tek ve birleşik Suriye devleti çatısı altında, tam vatandaşlık ve hukuk önünde eşitlik temelinde korunduğu vurgulanan açıklamada, bu hakların korunması için hiçbir dış müdahaleye veya yabancı vesayete ihtiyaç olmadığı kaydedildi.

HAKAN FİDAN DA REST ÇEKTİ

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Şeyh Al Sani ile basın toplantısı düzenledi.

Fidan terör örgütünün Suriye'de federasyon talebine tepki göstererek; "Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Pkk'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

kuru sıkı hakan fidan :)

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

sen önce İsrail'e laf söyle ..

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sen öyle zannet abd kararıni çoktan vermis

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Haber YorumlarıGökhan Eker:

kuruldu şu an demokratik bir yönetim sergiliyor ve bölgenin askeri olarak kuvvetli bir gücü. Pkk zaten yok ortada neyi lav edicekler. biz pkk derken kürdistan kökleşiyor. sınırdı Türk askerinin 5 metre karşısında YPG askeri nöbet tutuyor her gün selamlaşıyorlar. Buna kimsenin operasyon yapalım demeye bile cesareti yok. 24 nisanda milli savunma bakanı dil değiştirdi YPG derken SDG demeye başladı. Yani suriye demokratik güçleri diyor kürdistana. Nerden nereye geldiğimiz de ortaya dökülmüş oldu

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Şu sakallı ABD'nin aleyhine olabilecek tek bir adım dâhi atamaz.

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Karton Hakan Fidan.Sen karton bardakta çay içerken adamlar orada ikinci devletlerini kurdular.

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Haber YorumlarıŞehmuz Şeker:

İSRAİL ŞAM,A DAYANDI KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR BU YİGİTLİGİ ERKEKLİGİ İSRAİLE YAPIN YİYORSA

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Haber YorumlarıMGk:

Pkk silah bıraksa, Hamas savaşı kazansa üzülecek muhalefet var bu ülke nelerle mücadele ediyor Rabbim

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Haber YorumlarıÖmer:

Şara'nınkide boş laf, fidanınkide boş laf. Suriyede BOP projesi tıkır tıkır çalışıyor. O anlaşma falan laf, Suriyenin yarısı PKK/PYD' nin elinde yarısıda İsrail'in elinde . Şara mara BOP'un kuklasıdır.

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Anliyore federiko

Yorum Beğen15
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