Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü PKK/ Ypg'nin federasyon talebine verdiği yanıtta " Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir" dedi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin "federasyon" talebine tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'dan verdiği mesajlarından ardından Suriye yönetimi de çok sert bir açıklama yaptı.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KIRMISI ÇİZGİMİZDİR"

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin "federasyon" talebine tepki gösterildi.

Açıklamada, "SDG'nin son dönemde yaptığı, federasyon çağrısında bulunan ve sahada ayrı bir yapı oluşturmayı amaçlayan hareketler ve açıklamaları (Şam yönetimi-SDG) anlaşmanın içeriğiyle açık bir şekilde çelişmekte ve ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Ülkeyi bölmeye yönelik bir gerçeklik dayatma ya da federasyon veya özerk yönetim adı altında ayrı yapılar oluşturma girişimlerini açık bir şekilde reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Suriye'nin toprak ve halk bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir ve buna yönelik her türlü ihlal ve sapma; Suriye'nin birleşik kimliğine saldırı olarak değerlendirilir." uyarısında bulunuldu.

"ULUSAL EGEMENLİK TEHDİT EDİLİYOR"

Bazı bölgelerde tehlikeli demografik değişim girişimlerine işaret eden uygulamalardan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, "SDG'nin devlet kurumlarının çalışmalarını engelleme, ulusal kaynakları devletin denetimi dışında kullanma gibi uygulamaların, bölünmeyi derinleştirip ulusal egemenliği tehdit edeceği konusunda uyarıyoruz." denildi.

Kürt halkının haklarının Suriye halkının tüm diğer bileşenleri gibi tek ve birleşik Suriye devleti çatısı altında, tam vatandaşlık ve hukuk önünde eşitlik temelinde korunduğu vurgulanan açıklamada, bu hakların korunması için hiçbir dış müdahaleye veya yabancı vesayete ihtiyaç olmadığı kaydedildi.

HAKAN FİDAN DA REST ÇEKTİ

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Şeyh Al Sani ile basın toplantısı düzenledi.

Fidan terör örgütünün Suriye'de federasyon talebine tepki göstererek; "Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Pkk'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" ifadelerini kullandı.