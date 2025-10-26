Haberler

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Güncelleme:
11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, 25 teröristin katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

  • Terör örgütü PKK, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.
  • PKK, Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekme işlemini gerçekleştirdiğini duyurdu.
  • Açıklamaya aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin yer aldığı 25 terörist katıldı.
  • PKK, 12 Mayıs'ta resmi olarak silah bırakma ve fesih kararını duyurdu.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i 10 Nisan'da Beştepe'de kabul etti.

Terör örgütü Pkk, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.

"SÜREÇ KRİTİK BİR AŞAMADAN GEÇMEKTEDİR"

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ortadoğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir" denildi.

Geçen 8 aylık süre içinde öneme sahip büyük adımlar atıldığının belirtildiği terör örgütünün açıklamasında, şöyle ifadelere yer verildi: "Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Abdullah Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

AÇIKLAMAYA 25 TERÖRİST KATILDI

Terör örgütünün Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekeceğini belirttiği açıklamaya aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin yer aldığı 25 terörist katıldı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

PKK'nin söz konusu adımı, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

PKK ÖRGÜTÜ FESHEDİP SİLAH YAKMIŞTI

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK, 11 Temmuz'da bir tören düzenlemiş, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın da aralarında bulunduğu bir grup örgüt üyesi silahlarını yakmıştı.

ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğini vurgulayarak sürece destek mesajı verdi. Erdoğan'ın bu açıklaması, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyasi zeminini güçlendiren ilk adım oldu.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE DEM PARTİ TRAFİĞİ

Süreç kapsamında DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslarda bulundu.

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü İmralı görüşmeleri sonrası, İmralı'dan PKK'ya örgütü feshetme çağrısı yapıldı. 31 Mart Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, siyasi partiler arasında dikkat çeken görüşmeler yaşandı. AK Parti, 10 yıl aradan sonra; MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. Mart ayındaki ikinci tur görüşmeler, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendirildi.

BEŞTEPE'DE TARİHİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Beştepe'de kabul etti. Bu görüşme, "Terörsüz Türkiye" sürecinde dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ne var ki sürecin önemli ismi Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

PKK KONGRESİ VE SİLAH BIRAKMA KARARI

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede örgütün silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldı. 12 Mayıs'ta ise resmi olarak "silah bırakma ve fesih" kararını duyurdu. Devletin ilgili kurumları, sahadaki gelişmeleri titizlikle izlerken, sürecin sekteye uğramaması için temaslar aralıksız sürdürüldü. DEM Parti heyeti, 18 Mayıs ve 6 Temmuz'da iki kez daha İmralı'ya gitti. Ardından 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yeniden bir araya gelerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Ve böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorununda tarihi bir eşiği geride bıraktı. PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte "Terörsüz Türkiye" sürecinde son aşamaya geçildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıdikmen0199:

dikkat ederseniz silah bırakıyoruz demiyorlar tüm güçlerimizi çekiyoruz diyorlar, yani ilerde tekrar donebilirler düşman hiç bir zaman dost olmaz

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Bu tiyatro ne zaman bitecek merak ediyorum. Bittikten sonra bize neleri seyrettirecekler, bizileri, ülkemizi ne facialar bekliyor merak etmiyorum, çünkü gelen felaket, geçmiş felaketleri aratır oldu! Toplum narkoz etkisinde, pişkin pişkin seyrediyor. Kuran'da firavunun sihirbazlarının yaptığı gösteri gibi gözümüze halüsinasyonlar gösteriliyor. Gözler bir Musa gibi ve asasını vurunca tüm bu soytarılıklara son verecek bir babayiğit bekliyoruz. Allah Rahmân ve rahimdir.

yanıt14
yanıt9
Haber YorumlarıOnur Yener:

Senin o kıt beynin haberi okuduktan sonra bunu mu anladı, PKK bitmiştir ve bu sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Bahçeli'nin başarısıdır, ve sizi de kudurtan nokta tam olarak burasıdır...

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıBabayaro:

ne gücünüz var mk evlatları..

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Mı kuzze ciya tenna

yanıt6
yanıt9
Haber Yorumlarıdikmen0199:

Cekmezsenin insan degilsiniz, neden teslim oluyoruz demiyorsunuz da guclerimizi çekiyoruz diyorsunuz, samimi olsaniz silahlarinizin hepsini TSK ya teslim edip yüce Türk adaletine teslim olursunuz, dusmandan dost olmaz

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

S... Lan boş konuşmayın ülke huzura erecek

yanıt5
yanıt15
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Türkiye de gücün mü kaldı da....

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Akgül:

Tüm güçleriniz 43 pkk lı teröristi başka kimler var

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
