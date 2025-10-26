Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü Pkk, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atılmış oldu.

"SÜREÇ KRİTİK BİR AŞAMADAN GEÇMEKTEDİR"

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ortadoğu'da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye'nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir" denildi.

Geçen 8 aylık süre içinde öneme sahip büyük adımlar atıldığının belirtildiği terör örgütünün açıklamasında, şöyle ifadelere yer verildi: "Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Abdullah Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

AÇIKLAMAYA 25 TERÖRİST KATILDI

Terör örgütünün Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekeceğini belirttiği açıklamaya aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin yer aldığı 25 terörist katıldı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

PKK'nin söz konusu adımı, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

PKK ÖRGÜTÜ FESHEDİP SİLAH YAKMIŞTI

Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK, 11 Temmuz'da bir tören düzenlemiş, Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın da aralarında bulunduğu bir grup örgüt üyesi silahlarını yakmıştı.

ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğini vurgulayarak sürece destek mesajı verdi. Erdoğan'ın bu açıklaması, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyasi zeminini güçlendiren ilk adım oldu.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ VE DEM PARTİ TRAFİĞİ

Süreç kapsamında DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı'nın izniyle 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından heyet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temaslarda bulundu.

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen ikinci ve üçüncü İmralı görüşmeleri sonrası, İmralı'dan PKK'ya örgütü feshetme çağrısı yapıldı. 31 Mart Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, siyasi partiler arasında dikkat çeken görüşmeler yaşandı. AK Parti, 10 yıl aradan sonra; MHP ise ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı. Mart ayındaki ikinci tur görüşmeler, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendirildi.

BEŞTEPE'DE TARİHİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan'da DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Beştepe'de kabul etti. Bu görüşme, "Terörsüz Türkiye" sürecinde dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ne var ki sürecin önemli ismi Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

PKK KONGRESİ VE SİLAH BIRAKMA KARARI

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede örgütün silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldı. 12 Mayıs'ta ise resmi olarak "silah bırakma ve fesih" kararını duyurdu. Devletin ilgili kurumları, sahadaki gelişmeleri titizlikle izlerken, sürecin sekteye uğramaması için temaslar aralıksız sürdürüldü. DEM Parti heyeti, 18 Mayıs ve 6 Temmuz'da iki kez daha İmralı'ya gitti. Ardından 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yeniden bir araya gelerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Ve böylece Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorununda tarihi bir eşiği geride bıraktı. PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte "Terörsüz Türkiye" sürecinde son aşamaya geçildi.