Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'na sert tepki gösterdi: İsveç hükümeti, Türkiye'ye teslim oldu
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İsveç'te terör destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı Mutabakat Zaptı'na sert tepki gösterdi. "Stockholm yönetimi Ankara'ya teslim oldu, bu ülke adına tam bir kara gün" diyen Kakabaveh, anlaşmaya imza atan Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Kakabaveh, "Ann Linde'nin Dışişleri Bakanı olarak görev icra etmeyi sürdürmesi güvensizlik uyandıracak" ifadesini kullandı.
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, Madrid zirvesine ilişkin İsveç'te faaliyet yürüten TV4 kanalına konuştu.
Amineh Kakabaveh Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'na tepki göstererek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi eleştirdi.
Kakabaveh, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile Mutabakat Zaptı'nı imzalamasını "Stockholm yönetiminin Ankara'ya teslim olduğu" yönünde yorumladı.
Amineh Kakabaveh, hükümetin, Suriye'deki YPG/SDG'yi Türkiye'ye "kurban" ettiğini ileri sürerek, bunun kendileri adına bir "kara gün" hatırası olarak kalacağını öne sürdü. Kakabaveh, "Hükümetin, Türkiye'ye teslim olmasını çok endişe verici olarak görüyorum" dedi.
Amineh Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasında Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi hedef aldı. Kakabaveh, parlamentodaki diğer siyasi partilere çağrıda bulunarak, Ann Linde'nin Dışişleri Komitesi'ne çağrılmasını istedi. Kakabaveh ayrıca, "Aksi takdirde, Ann Linde'nin Dışişleri Bakanı olarak görev icra etmeyi sürdürmesi güvensizlik uyandıracak" diye konuştu.