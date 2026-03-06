Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş yedinci gününde tüm şiddetiyle devam ederken Tel Aviv'den gelen görüntüler büyük yankı uyandırdı. İran'ın füze saldırılarının hedefi olan şehirde birçok binanın ağır hasar aldığı ve bazı yapıların tamamen yıkıldığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde sokakların büyük ölçüde boş olduğu, bazı bölgelerde enkaz yığınlarının oluştuğu ve şehirde ciddi bir yıkımın meydana geldiği dikkat çekti. Patlamaların ardından bazı mahallelerde binaların cephelerinin çöktüğü ve çevrede geniş çaplı hasar oluştuğu görüldü.

BÜYÜK YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde Tel Aviv'in bazı noktalarının adeta hayalet kente dönmüş gibi görünmesi, saldırıların şehirde yarattığı etkileri gözler önüne serdi.

NETANYAHU GİZLEMEYE ÇALIŞTI AMA...

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkedeki yıkımın boyutuna ilişkin bilgilerin sınırlı paylaşılması yönünde medya ve bazı yetkililere talimat verdiği iddiaları da gündeme geldi. Bu iddiaların konuşulduğu bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, İsrail'deki son duruma ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilim her geçen gün artıyor. Uzmanlar, savaşın yedinci gününde tarafların saldırılarını genişletmesiyle çatışmanın daha büyük bir bölgesel krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.