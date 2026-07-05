İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum

Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünya çapında bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer rotasını İngiltere Premier Lig’e çevirdi.

KARTAL ONAY VERD, YENİ HEDEF WATKINS

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, Aston Villa forması giyen dünyaca ünlü santrfor Ollie Watkins oldu. Yönetimin raporunun ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu transfere onay vermesiyle birlikte yönetim, İngiliz yıldız için resmi girişimlere başlama kararı aldı.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde hem Aston Villa kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturacak. İngiliz ekibine yapılması planlanan ilk bonservis teklifinin 20 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor.

MUAZZAM PERFORMANS

2028 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Ollie Watkins, geride kalan sezonda 55 resmi maçta 21 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İngiliz golcü, Aston Villa kariyerinde ise 278 maçta 108 gol ve 47 asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiledi.