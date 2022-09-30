Tek ısırığı 100 kişiyi musalla taşına gönderiyor! Dünyanın en zehirli yılanı ortaya çıktı

Avustralya Eyaleti Queensland'daki sahil kasabasında yılan ihbarına giden yılan avcısı Drew Godfrey, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen zeytin başlı deniz yılanı ile karşılaştı. Bu yılanın tek ısırığının 100 insanı aynı anda öldürecek güçte olduğu biliniyor.

Dünyanın en zehirli yılanlarının genelde ormanlarda gezdikleri biliniyor. Bu genel bir kanı olarak görülse de kesinlikle doğru değil. Çünkü dünyanın en zehirli yılanlarının denizyılanları olduğu, bilim dünyası tarafından da kabul edilen bir gerçek.

AVUSTURYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen zeytin başlı deniz yılanı Avustralya Eyaleti Queensland'daki sahil kasabasında ortaya çıktı. Yılan avcısı Drew Godfrey tarafından tespit edilen yılanın yaralı olduğu ancak saldırganlığının hala üzerinde olduğu belirlendi. Bu yılanların tek zehrinin 100'den fazla kişiyi aynı anda öldürecek güçte olduğu biliniyor.

HERKESE UYARIDA BULUNDU

Yılanı kontrol altına alan Drew Godfrey ise herkese uyarıda bulunarak, "İnsanlar bu yılanlarla sahil kıyılarında karşılaşabilirler. İnsanlara tavsiyem kesinlikle bu yılanlara yaklaşmamaları. Çünkü kara yılanlarından daha tehlikeli hareketler sergiliyorlar ve ağır yaralanmalara neden oluyorlar" ifadelerini kullandı. Godfrey yüzdürmeyi denedikleri yılanın başarılı olmadığını ve bu nedenle rehabilitasyon merkezine gönderileceğini aktardı.

DENİZ YILANLARI NE KADAR ZEHİRLİ?

Çoğu deniz yılanı oldukça zehirlidir. Bazıları kobralardan daha zehirlidir! Zehir, nörotoksin ve miyotoksinlerin ölümcül bir karışımıdır. Bununla birlikte, insanlar nadiren ısırılırlar ve yılanlar nadiren zehir verir. Envenomasyon (zehir enjeksiyonu) meydana geldiğinde bile, ısırık ağrısız olabilir ve başlangıçta hiçbir belirti vermez. Yılanın bazı küçük dişlerinin yarada kalması meşhurdur, bunun sebebi dişlerinin çok kırılgan oluşudur.

-Deniz yılanı zehirlenmesi belirtileri 30 dakika ila birkaç saat içinde ortaya çıkar. Vücutta baş ağrısı, sertlik ve kas ağrısı içerir. Susuzluk, terleme, kusma ve kalın bir dil şişmesi ortaya çıkabilir. Rabdomiyoliz (kas bozulması) ve felç meydana gelir. Yutma ve solunumla ilgili kaslar etkilenirse ölüm meydana gelir.