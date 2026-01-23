Haberler

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 21'inci İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin eden teğmenler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş'a ilişkin ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti.

  • Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen 'Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası'nı oy birliğiyle iptal etti.
  • Mahkeme, Deniz Demirtaş'a atfedilen 'hizmete engel davranışlarda bulunmak' fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığını belirtti.
  • Deniz Demirtaş'ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği kararlaştırıldı.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninin ardından, bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak yemin etmiş ve görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle 5 teğmen hakkında TSK'dan ayırma cezası verilerek, ilişkilerinin kesilmesine karar vermişti. Karar kamuoyunda tartışmalara yol açarken, ihraç edilen teğmenler, yargı yoluna başvurmuştu.

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı mahkemece iptal edildi

OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Ankara 21. İdare Mahkemesi, TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş'ın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, teğmen Demirtaş hakkında verilen "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası"nı oy birliğiyle iptal etti.

İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş'a atfedilen 'hizmete engel davranışlarda bulunmak' fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığını, bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli, 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı mahkemece iptal edildiDeniz Demirtaş

YOKSUN KALDIĞI PARASAL HAKLARI FAİZİYLE ÖDENECEK

Kararda, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen işlemler nedeniyle ortaya çıkan parasal kayıpların giderilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Anayasa'nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş'ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi. Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.

DİĞER TEĞMENLERİN DAVALARI SÜRÜYOR

Öte yandan haklarında ihraç kararı verilen diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar'ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuharrem:

Haklının hakkını teslim edeceksin ağa olsanda yapacaksin maraba olsanda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Umarım hepsi haklı bulunur. Yoksa 5 kişiden sadece birisinin olması SIKINTILI !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı

Gelin ve damat salona gidemedi! Çözüm belediyeden geldi