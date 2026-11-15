Teddy Riner, Fransa cumhurbaşkanlığına aday oldu: Seçmenlerin yüzde 22'si oy verebilir

BBC'nin haberine göre, beş kez olimpiyat şampiyonu olan Fransız judocu Teddy Riner, önümüzdeki nisan ayında yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı.

Guadeloupe doğumlu 37 yaşındaki sporcunun kamu görevi deneyimi, arkasında bir partisi ve henüz bir seçim programı yok. Riner şimdilik "Sevdiğimiz Fransa" (La France qu'on aime) sloganıyla, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla ve Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde bir hastaneyi ziyaret ederek kampanyasına başladı.

Beş olimpiyat altın madalyası ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan Riner, Fransa'nın en sevilen isimleri arasında gösteriliyor. Instagram ve X'te yayımladığı seçim videosu 28 milyondan fazla kez izlendi. Ifop'un açıklamadan sonraki 24 saat içinde yaptığı ankette katılımcıların yüzde 22'si Riner'e "oy verebileceğini" söyledi.

Videosunda "İnsanlar cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğim için deli olduğumu söylüyor. Fransa'nın borç yükü altında batmasını görmek istememek, annelerin ve babaların her hafta alışverişte dişlerini sıkmasını görmek istememek delilikse, evet, bana deli deyin" diyen Riner, kendisini "ne sağcı ne solcu" olarak tanımladı ve ülkeyi birleştirmek istediğini söyledi.

Riner'in ekonomi ve güvenlik konularında sağa yakın durduğu, ırkçılık konusunda ise güçlü bir tutum sergilediği belirtiliyor. Aday, aşırılıkçılığa karşı olduğunu söylerken esas olarak aşırı sağın lideri Marine Le Pen'i hedef alıyor.

Fransız siyasetinde merkez cephe şimdilik dağınık görünüyor. Anketlerde Marine Le Pen ile aşırı sol lider Jean-Luc Mélenchon'un mayıstaki ikinci turda karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Mélenchon, Riner'in adaylığı için "Ne sağ ne sol demek, sol değil demektir" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Riner'i "büyük bir şampiyon" olarak nitelendirip siyasetin "profesyonellere ait olmadığını" söyledi. Riner bu övgüyü "zehirli bir kadeh" olarak gördüğünü belirterek "Cumhurbaşkanının elçisi değilim, Macroncu değilim" dedi.

Kaynak: BBC